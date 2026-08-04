InícioPolítica
Judiciário

CNJ forma maioria para afastar juíza Gabriela Hardt, ex-Lava Jato

Decisão ocorreu durante análise da participação da magistrada na criação de um esquema para criar uma fundação privada com o dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato

Gabriela Hardt ficou conhecida por substituir, em 2019, o então juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba durante a Operação Lava Jato - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Gabriela Hardt ficou conhecida por substituir, em 2019, o então juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba durante a Operação Lava Jato - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) formou maioria, nesta terça-feira (4/8), para afastar a juíza federal Gabriela Hardt de suas funções. A magistrada ficou conhecida por substituir, em 2018, o então juiz Sergio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba durante a Operação Lava Jato.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O julgamento do CNJ para afastar Gabriela de suas funções no Judiciário ocorre com a análise de um processo administrativo disciplinar (PAD) que apura a participação da magistrada na criação de um esquema para criar uma fundação privada com o dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Aposentadoria compulsória 

Na mesma sessão em que julgou o afastamento da magistrada, conselheiros do CNJ também aprovaram por unanimidade uma resolução que exclui a aposentadoria compulsória do rol de penas disciplinares aplicáveis a juízes.
A partir de agora, infrações classificadas como gravíssimas deverão ser punidas com a perda definitiva do cargo, sanção que só será efetivada após a sentença judicial transitar em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 04/08/2026 18:07 / atualizado em 04/08/2026 19:20
SIGA
x