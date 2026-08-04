Novo confirma Eduardo Girão como vice de Zema na chapa à Presidência

Para concorrer em chapa pura, Eduardo Girão desiste da candidatura ao governo do Ceará - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O Novo confirmou, nesta terça-feira (4/8), ao Correio, que o senador Eduardo Girão (Novo-Ceará) aceitou o convite de ser vice na chapa de Romeu Zema (Novo) à Presidência. Para concorrer, Eduardo Girão desiste da candidatura ao governo do Ceará.

A definição ocorre um dia antes do encerramento do período de convenções partidárias, quando os partidos definem seus candidatos. Até 15 de agosto, os partidos podem registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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"Após tratativas internas, Zema e o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, concluíram que Girão é a melhor opção para caminhar em busca de um Brasil melhor", disse o partido via nota. “Decidi aceitar esse convite desafiador como uma missão existencial ”, completou o senador sobre a candidatura.

Mais cedo, Zema havia afirmado que seu vice deveria ser do partido Novo. “Será definido até amanhã. Provavelmente alguém do partido. Tem conversar (com outros partidos), mas o mais provável é que fique internamente mesmo”, afirmou em evento nesta terça-feira.

O partido chegou a conversar com outros partidos, como o Podemos, sobre a possibilidade de uma aliança. Nesse caso, a presidente Renata Abreu (Podemos) era a principal cotada. No entanto, com a tendência do partido adotar neutralidade na disputa presidencial, as conversas não progrediram.

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa também chegou a ser mencionado por Zema como um possível vice, mas foi descartado. Na semana passada, o psiquiatra e candidato à Presidência, Augusto Cury, teria proposto uma chapa única com o ex-governador mineiro, mas a hipótese também não prosperou.