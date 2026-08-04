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Eleições 2026

Novo confirma Eduardo Girão como vice de Zema na chapa à Presidência

Após tratativas internas, Zema e o presidente do partido Novo concluíram que Girão "é a melhor opção"

Para concorrer em chapa pura, Eduardo Girão desiste da candidatura ao governo do Ceará - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Para concorrer em chapa pura, Eduardo Girão desiste da candidatura ao governo do Ceará - (crédito: Minervino Júnior/CB)

O Novo confirmou, nesta terça-feira (4/8), ao Correio, que o senador Eduardo Girão (Novo-Ceará) aceitou o convite de ser vice na chapa de Romeu Zema (Novo) à Presidência. Para concorrer, Eduardo Girão desiste da candidatura ao governo do Ceará.

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A definição ocorre um dia antes do encerramento do período de convenções partidárias, quando os partidos definem seus candidatos. Até 15 de agosto, os partidos podem registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

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"Após tratativas internas, Zema e o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, concluíram que Girão é a melhor opção para caminhar em busca de um Brasil melhor", disse o partido via nota. “Decidi aceitar esse convite desafiador como uma missão existencial ”, completou o senador sobre a candidatura.

Mais cedo, Zema havia afirmado que seu vice deveria ser do partido Novo. “Será definido até amanhã. Provavelmente alguém do partido. Tem conversar (com outros partidos), mas o mais provável é que fique internamente mesmo”, afirmou em evento nesta terça-feira.

O partido chegou a conversar com outros partidos, como o Podemos, sobre a possibilidade de uma aliança. Nesse caso, a presidente Renata Abreu (Podemos) era a principal cotada. No entanto, com a tendência do partido adotar neutralidade na disputa presidencial, as conversas não progrediram. 

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa também chegou a ser mencionado por Zema como um possível vice, mas foi descartado. Na semana passada, o psiquiatra e candidato à Presidência, Augusto Cury, teria proposto uma chapa única com o ex-governador mineiro, mas a hipótese também não prosperou. 

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 04/08/2026 17:38 / atualizado em 04/08/2026 17:55
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