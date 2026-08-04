Aécio Neves anuncia que não disputará eleições em 2026

O presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, anunciou nesta terça-feira (4/8) que não será candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026. Em uma mensagem obtida pelo Correio, o tucano afirmou que a decisão foi difícil e agradeceu aos mineiros pela confiança recebida ao longo de sua trajetória política.

Aécio, que completa em 2026 quatro décadas de mandatos consecutivos, afirmou que chega novamente às vésperas de uma eleição liderando as pesquisas para vagas ao Senado por Minas Gerais. Ainda assim decidiu não concorrer.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Aécio nega decisão de neutralidade do PSDB e diz que posição sobre 2026 será debatida

“É com esse espírito que eu compartilho com vocês a decisão de, após todos esses anos, não ser candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026”, disse.

Apesar do tom de despedida em alguns trechos da mensagem, Aécio deixou claro que não pretende abandonar a política. Segundo ele, a decisão não representa uma “despedida da vida pública” nem um afastamento das causas que defende.

O deputado federal, ex-governador de Minas Gerais e ex-senador disse que pretende concentrar seus esforços no fortalecimento do chamado centro democrático. Ele continuará à frente da presidência nacional do PSDB e afirmou que quer trabalhar na construção de um novo projeto político para o país.

“A minha prioridade, a partir de agora, é liderar, como Presidente Nacional do PSDB, função que continuarei exercendo, ao lado de tantos brasileiros que pensam como eu, um novo e vigoroso projeto de Brasil”, afirmou.

Na mensagem, Aécio também fez críticas à polarização política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o tucano, o país precisa superar o que classificou como “guerra fratricida” provocada pelo extremismo e pela disputa política.

“Somos muito maiores do que a soma de Lula e Bolsonaro”, declarou.

Aécio termina a mensagem com: "Continuaremos juntos com coragem, coerência e desprendimento. Sempre por Minas e pelo Brasil".

Leia a nota completa:

Minhas amigas, meus amigos, companheiras e companheiros de caminhada,



Ao longo de toda a minha vida pública, aprendi que a política exige de nós coragem, coerência e desprendimento.



Coragem para tomar decisões difíceis, coerência para manter lealdade às nossas convicções e desprendimento para colocar o interesse coletivo acima de soluções individuais.



Foi com esses sentimentos que completei, nesse ano de 2026, 40 anos de mandatos consecutivos. Fui Deputado Federal por vários mandatos, líder do Governo FHC, presidente da Câmara do Deputados, governador de Minas Gerais por dois mandatos, eleito sempre em primeiro turno, quando transformamos a realidade de Minas, e ainda elegemos nosso sucessor, também em primeiro turno. Fui Senador da República eleito com a maior votação da história do nosso estado, quando construímos nossa candidatura presidencial que, em 2014, por muito pouco não foi vitoriosa e, acreditem, nós teríamos mudado de verdade o país.



Mas a política, como a vida, é feita de acertos e desacertos, de vitórias e derrotas. E é construída também pelas circunstâncias e pelas prioridades que escolhemos.



É com esse espírito que eu compartilho com vocês a decisão de, após todos esses anos, não ser candidato a nenhum cargo eletivo nas eleições de 2026.



Essa decisão foi especialmente difícil.



Principalmente porque, mais uma vez, chego às vésperas de uma eleição liderando as pesquisas sobre a disputa por uma das vagas ao Senado. Essa nova e reiterada demonstração de confiança dos mineiros me toca de forma especial, e a ela serei eternamente grato.



Essa decisão não significa, no entanto, uma despedida da vida pública, das futuras disputas eleitorais e, muito menos, um distanciamento das causas que sempre defendi e continuarei defendendo.



Acredito que, nesse momento, serei mais útil a Minas e ao país que buscamos, me dedicando ao fortalecimento do centro democrático no nosso Brasil.



Tenho consciência da enorme dificuldade dessa tarefa, mas assim nascem os projetos realmente transformadores.



A minha prioridade, a partir de agora, é liderar, como Presidente Nacional do PSDB, função que continuarei exercendo, ao lado de tantos brasileiros que pensam como eu, um novo e vigoroso projeto de Brasil, liberal na economia, inclusivo no campo social, responsável na gestão fiscal e pragmático na defesa dos interesses do país ao redor do mundo.



Quero contribuir para nos libertarmos da ruína e do martírio da polarização e ajudar a pôr fim à guerra fratricida, alimentada pelo extremismo e pela disputa do poder pelo poder. Vou trabalhar diuturnamente para vencermos a intolerância e a irracionalidade que sequestraram o debate democrático e nos dividiram de forma jamais vista.



Somos muito maiores do que a soma de Lula e Bolsonaro e vamos mostrar isso preparando esse novo e consistente projeto de Brasil.



Amigos e amigas, tem sido uma longa jornada até aqui, construída em parceria com milhões de mineiros e brasileiros. Tenho imenso orgulho de tudo que construímos juntos. E tenho também imensa gratidão a todos os companheiros e companheiras pelo apoio e pela confiança que, durante décadas, nunca me faltaram.



Continuaremos juntos com coragem, coerência e desprendimento.



Sempre por Minas e pelo Brasil.