Lula é aprovado por 48% e desaprovado por 47%, segundo Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5/8) mostra que 48% dos eleitores aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 47% desaprovam.
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Em relação à avaliação do governo Lula, 36% classificam a administração como “positiva”, outros 36% como “negativa”, mostrando um empate numérico, ao lado de 26% que avaliam como “regular”. 2% não souberam responder.
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A pesquisa também avaliou como o governo tem sido visto pelo povo, e 44% dos eleitores responderam que tem visto mais notícias negativas com relação ao mandato atual, contra 29% que afirmam ter visto mais fatos positivos e 25% que não tem visto notícia alguma.
Também foi perguntado sobre a nova regra de isenção pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). 30% responderam terem sido beneficiados, contra 68% que não foram, outros 46% afirmam que não sentiram diferença na renda com a mudança. Para 32%, a renda aumentou mas não muito e 21% sentiram a renda aumentar significativamente.
O programa Desenrola 2.0 foi avaliado por 47% dos entrevistados como uma boa ideia, contra 25% deles que consideram uma ideia de pouca ajuda e 23% que dizem ser uma má ideia. Desses, porém, 88% não foram beneficiados pelo programa, contra apenas 10% que foram.
Entre os que foram beneficiados, 37% dos eleitores não sentiram diferença na renda, 35% que tiveram diferença mas bem pouca e 26% cuja renda aumentou significativamente.
Embora os índices de desemprego, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrem baixas históricas, em torno de 5,4%, 48% dos entrevistados pela pesquisa avaliam que está mais difícil conseguir emprego do que a um ano atrás, enquanto 41% consideram que está mais fácil.
Essa percepção de dificuldade para se integrar no mercado de trabalho, porém, oscilou positivamente em relação aos meses passados. Em julho, por exemplo, 55% dos entrevistados avaliaram que estava mais difícil conseguir emprego, e apenas 36% disseram estar mais fácil.
A pesquisa foi realizada entre 31 de julho e 3 de agosto, com brasileiros a partir de 16 anos. A coleta foi domiciliar, feita por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. Foram ouvidos 2.004 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06591/2026.
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