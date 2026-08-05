PT vê com cautela dados da Quaest e elenca pautas prioritárias

Para Éden Valadares, é preciso monitorar os motivos que levaram à variação negativa na pesquisa Quaest - (crédito: Divulgação/PT)

A equipe do PT repercutiu nesta quarta-feira (5/8) os resultados da pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje. Um dos pontos analisados pela legenda — que coordena a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — foi a diminuição de três pontos percentuais do petista, no primeiro turno, em relação à pesquisa anterior.

No cenário de segundo turno, a pesquisa Quaest mostrou que Lula tem 44% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 39%. Em julho, o petista ficou com 45% e Flávio, 37%.

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O presidenciável do PL subiu dois pontos percentuais, mas a diferença em relação a Lula está dentro da margem de erro, conforme apontou o coordenador de Comunicação do PT, Éden Valadares, em publicação nas redes sociais.

"A preocupação que deve ser monitorada é a causa da variação negativa — ainda que diminuta e dentro da margem de erro — das intenções do voto do presidente Lula já que a percepção sobre a economia e a avaliação do governo seguem estáveis", afirmou.

A boa notícia da pesquisa Quaest divulgada hoje é que Lula segue liderando em todos os cenários e venceria qualquer um dos candidatos da direita seja no primeiro ou no segundo turno.



A preocupação que deve ser monitorada é a causa da variação negativa — ainda que diminuta e… August 5, 2026

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Mobilização

Os próximos passos da campanha, na perspectiva do PT, vão no sentido de ampliar a defesa de pautas que têm o poder de mobilização da sociedade.



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"Uma pista pode estar na nossa capacidade de voltar a produzir conteúdos que pautem o debate na sociedade, como o fim da escala 6x1, a tarifa zero, o pacto contra o feminicídio, a defesa da soberania", exemplificou.