Quem é Alfredo Gaspar, vice na chapa presidencial de Flávio Bolsonaro para 2026

Antes de chegar ao Congresso, Alfredo Gaspar disputou a Prefeitura de Maceió em 2020, chegando ao segundo turno. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) ganhou projeção nacional ao ser anunciado como pré-candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para as eleições de 2026, nesta quarta-feira (5/8). A escolha de um político de Alagoas para a disputa presidencial reforça a aposta do partido na pauta da segurança pública, uma bandeira central do bolsonarismo.

Gaspar construiu sua carreira profissional e política em Alagoas. Formado em Direito, ingressou no Ministério Público do estado, onde atuou por mais de duas décadas e chegou ao cargo de procurador-geral de Justiça. Sua transição para a política executiva ocorreu ao assumir a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Durante sua gestão, ficou conhecido pela postura de linha-dura no combate à criminalidade, o que ajudou a moldar sua imagem pública.

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Trajetória política e projeção nacional

Antes de chegar ao Congresso, Alfredo Gaspar disputou a Prefeitura de Maceió em 2020, chegando ao segundo turno. Em 2022, foi eleito deputado federal por Alagoas pelo União Brasil, filiando-se ao Partido Liberal (PL) posteriormente. Na Câmara, integrou a chamada "bancada da bala" e consolidou sua atuação em pautas relacionadas à segurança e ao endurecimento de penas.

A indicação para compor a chapa presidencial é vista como uma estratégia para reforçar o principal pilar do discurso de Flávio Bolsonaro. A experiência de Gaspar na área de segurança é o principal trunfo explorado para atrair o eleitorado conservador em todo o país, que tem a violência como uma de suas maiores preocupações.

A escolha busca agregar um perfil técnico e de gestão rigorosa à chapa, mirando um discurso coeso para o cenário nacional. A aposta do PL é que a reputação de Gaspar como um especialista em segurança pública seja um diferencial competitivo na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.