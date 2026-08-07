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TARIFAÇO

Lula relembra conversa com Trump e ataca Rubio: "Odeia o Brasil"

Fala ocorreu durante apresentação de dados que mostram queda no desmatamento de biomas brasileiros. Lembrança também foi feita na semana em EUA e Brasil travam brigas diplomáticas

Lula disse que vai enviar dados do Inpe para Donald Trump - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)
Lula disse que vai enviar dados do Inpe para Donald Trump - (crédito: Reprodução/Youtube Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de "bolsonarista", nesta sexta-feira (7/8), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ao afirmar que ele atua para prejudicar a relação entre os dois países.

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"Eu disse a (Donald) Trump (presidente dos Estados Unidos) que esse moço (Rubio) odeia o Brasil, odeia Cuba, odeia a Colômbia, ele odeia a América Latina. Ele é bolsonarista", disse Lula, em discurso realizado durante a apresentação de dados do Instituto de Pesquisa Espacial (Inpe) sobre desmatamento no Brasil.

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Ao citar Rubio, Lula lembrou de reuniões realizadas com o chefe da Casa Branca, Donald Trump. Na última, ocorrida em maio, no Salão Oval da Casa Branca, o brasileiro lembrou que ambos combinaram de reunir-se 30 dias após o encontro para alinhar divergências. 

Essa nova reunião, porém, ainda não foi concretizada. Nos últimos dias, Brasil e Estados Unidos travam batalhas nos âmbitos tarifário e diplomático.

Em julho, uma lista de exportações brasileiras ao EUA foram tarifadas em até 37,5% porque, entre outros pontos, na avaliação do país norte-americano, o Brasil corroboraria com o trabalho forçado e não teria políticas públicas de combate ao desmatamento.   

"Alegação de que o Brasil estaria de acordo com o trabalho escravo, certamente eles (os EUA) se referiam à China. Isso é um absurdo, porque não tenho capacidade de interferir em outro pais, não sou ministro do trabalho de outro país", disse.

Quanto à alegação de que o Brasil falharia no combate ao desmatamento, Lula afirmou que enviaria dados do Inpe para os Estados Unidos por meio de correspondências.

"Ninguém, nem os Estados Unidos, levam a sério clima como o Brasil. (...) Cada correspondência que a gente mandar para os Estados Unidos, a gente manda dados do Inpe", destacou.

No âmbito diplomático, na última terça-feira (5), os Estados Unidos modificaram o tipo de visto da embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, para limitar a circulação da diplomata sob a justificativa de que o Brasil teria demorado a conceder o agrément, uma aprovação final das indicações na diplomacia, a Daniel Perez, nome indicado pelos para ser o embaixador do país norte-americano no Brasil.

A indicação de Perez, inclusive, foi aprovada nesta sexta-feira pelo Senado dos Estados Unidos. Agora, caberá ao governo do presidente Lula aceitar ou não o nome do embaixador. Esse movimento, porém, não deve ocorrer antes das eleições de outubro, segundo interlocutores do Planalto.

Quedas no desmatamento

As informações que Lula almeja enviar a Donald Trump mostram quedas — entre 2024 e 2025 — no desmatamento de biomas como a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. 

No índice Prodes, feito calculado um vez por ano pelo Inpe via monitorização espacial, as taxas são: 

  • Caatinga: - 34,3%
  • Cerrado: - 11,5%
  • Pantanal: - 65,4%
  • Amazônia: - 15,8%
  • Mata Atlântica: - 15,32% 

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 07/08/2026 18:09
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