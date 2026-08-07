Lula vai anunciar queda do desmatamento em visita ao Inpe, em SP

Anúncio do presidente ocorrerá após uma visita à sede do Inpe, localizada em São José dos Campos, São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar, na tarde desta sexta-feira (7/8), a redução do desmatamento no Brasil, com base nos dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) e do Sistema Prodes, ambos operados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O anúncio do presidente ocorrerá durante uma visita à sede do Inpe, localizada em São José dos Campos, São Paulo. Os números do Deter são referentes ao mês de julho deste ano e ao intervalo do biênio 2025-26, que vai de agosto de 2025 a julho de 2026, dos biomas Amazônia e Cerrado.

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Já o Prodes abrange o período de agosto de 2024 a julho de 2025, dos biomas Mata Atlântica, Caatinga e Pampa. A cerimônia também contará com as presenças do do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além do diretor do Inpe, Antônio Monteiro, e dos ministros do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos.

Desmatamento na Amazônia e no Cerrado



A divulgação do compilado de dados do Inpe ocorrerá um mês após o instituto informar que o primeiro semestre deste ano foi o de menor área com sinais de de desmatamento detectados por satélite em uma década.

No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento na Amazônia somaram 2.485,90 km², ante 3.959,98 km² no mesmo intervalo do calendário anterior (agosto de 2024 a junho de 2025) — redução de 37,2%.

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O nível anterior mais baixo foi em 2017, quando 1.332 km² ficaram sob alerta nos seis primeiros meses do ano. Outro bioma a ter registrado queda no desmatamento foi o Cerrado.

Entre janeiro e junho deste ano, o Deter identificou 3.142 km² de áreas com indícios de retirada da vegetação nativa no bioma, o menor desde 2021.