TSE cria órgão para monitorar fake news e IA nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um grupo de trabalho para monitorar o uso de inteligência artificial (IA) e a difusão de fake news nas eleições deste ano. O uso da tecnologia não é vedado no pleito, mas deve ocorrer de acordo com as normas aprovadas pela Justiça Eleitoral, que proíbe, por exemplo, o chamado deep fake, quando uma imagem de algum candidato é manipulada para simular declarações que nunca foram realizadas.
O Conselho Consultivo sobre integridade informacional será composto por especialistas em áreas como inteligência artificial, tecnologia, segurança pública, comunicação social, entre outras. Os profissionais que vão compor o grupo ainda não foram definidos e não haverá remuneração.
Leia mais - STF contraria Moraes e abre brecha para reduzir penas de réus do 8/1
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com a Corte, o conselho deverá assessorar o presidente da Corte, Kássio Nunes Marques, monitorar campanhas, avaliar o uso de inteligência artificial, sugerir parcerias com universidades, combate à desinformação, incentivar a educação digital, entre outras.
Saiba Mais
- Política "Casamento perfeito": Boulos ataca chapa de Flávio Bolsonaro e Gaspar
- Política Caiado descarta retaliação a tarifaço dos EUA e aposta em nióbio como trunfo
- Política Governo nega acordo e pressiona por votação da PEC do fim da escala 6x1
- Política Senado dos EUA confirma Daniel Perez para embaixada no Brasil; posse depende do Planalto
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Por Renato Souza
postado em 07/08/2026 17:23