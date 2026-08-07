PL articula apoio a relator da anistia no Senado por Sergipe; movimento expõe interesses do partido - (crédito: Reprodução/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Rodrigo Valadares (PL-SE) recebeu nesta quinta-feira (06/8) o apoio de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à sua candidatura ao Senado por Sergipe. O gesto ocorre em um momento particular: Valadares é o relator do projeto de lei da anistia na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, proposta que discute a redução de penas de condenados por atos golpistas e que interessa diretamente ao PL, já que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal.

O apoio foi anunciado em transmissão ao vivo na qual Flávio apresentou os nomes que o partido levará ao Senado em diferentes estados. Em Sergipe, a chapa reúne Valadares e o Coronel Rocha, numa tentativa do PL de ampliar sua bancada no Congresso e garantir maioria favorável a pautas de interesse do grupo político, entre elas, a própria anistia.

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A relação entre a indicação de Valadares e sua função na CCJ não é por acaso. Segundo o senador Rogério Marinho, a organização do PL em Sergipe foi uma tarefa atribuída ao deputado pelo próprio Jair Bolsonaro, o que reforça o papel do parlamentar como articulador do partido no estado e, por extensão, no Congresso.

"Rodrigo Valadares é um jovem corajoso que está lá com a bandeira do PL, a bandeira do Bolsonaro. Também é uma missão que o Bolsonaro delegou a ele, não só de organizar o nosso PL, mas levantar a bandeira da direita", disse Marinho, que confirmou a formação da chapa sergipana.

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Durante o evento, Flávio Bolsonaro defendeu que a eleição de senadores alinhados ao projeto político do PL será determinante para a governabilidade em caso de vitória na disputa presidencial de 2026. "Você tem que escolher candidatos que estejam alinhados com o seu candidato a presidente da República. São duas vagas para o Senado", afirmou.

A estratégia de reforçar bancadas estaduais com nomes ligados a pautas de interesse do partido, como a anistia, tem sido recorrente na articulação política de Flávio Bolsonaro pelo país, à medida que o PL busca consolidar apoio parlamentar tanto no Legislativo atual quanto no que será eleito em 2026.