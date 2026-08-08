Moraes nega autorização para que Bolsonaro receba visita dos filhos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de autorização para que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita dos filhos no domingo (09), quando será comemorado o Dia dos Pais. A decisão do magistrado foi proferida neste sábado (08) e rejeitou uma solicitação feita pela defesa do político.
No despacho, Moraes destaca que todas as visitas a Jair Bolsonaro, com exceção da equipe médica e dos advogados, estão suspensas por 30 dias. Bolsonaro receberia a visita dos filhos Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan, já que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e não pretende retornar ao Brasil.
Os advogados solicitaram a visita dos filhos com base em finalidade "humanitária e familiar". No entanto, Moraes afirmou que houve violação de medida cautelar com a divulgação, por Flávio, pré-candidato à Presidência, de uma carta escrita por Jair.
O ex-presidente está preso após ser condenado a 27 anos e seis meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
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Por Renato Souza
postado em 08/08/2026 11:25 / atualizado em 08/08/2026 11:25