Moraes nega autorização para que Bolsonaro receba visita dos filhos

A apreensão da arma pode precipitar o retorno do ex-presidente ao sistema prisional comum - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido de autorização para que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita dos filhos no domingo (09), quando será comemorado o Dia dos Pais. A decisão do magistrado foi proferida neste sábado (08) e rejeitou uma solicitação feita pela defesa do político.

No despacho, Moraes destaca que todas as visitas a Jair Bolsonaro, com exceção da equipe médica e dos advogados, estão suspensas por 30 dias. Bolsonaro receberia a visita dos filhos Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan, já que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e não pretende retornar ao Brasil.

Os advogados solicitaram a visita dos filhos com base em finalidade "humanitária e familiar". No entanto, Moraes afirmou que houve violação de medida cautelar com a divulgação, por Flávio, pré-candidato à Presidência, de uma carta escrita por Jair.

O ex-presidente está preso após ser condenado a 27 anos e seis meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.