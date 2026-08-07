Republicanos confirma que Cleitinho será candidato ao governo de MG

O Republicanos confirmou, na noite desta sexta-feira (7/8), que o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) será candidato ao governo de Minas Gerais nestas eleições. O presidente do partido, Marcos Pereira, comunicou a decisão ao senador por telefone após fazer telefonemas e redefinir as composições partidárias.

Ambos se reuniram durante a tarde desta sexta em São Paulo. Também participou do encontro o presidente estadual da sigla, deputado Euclydes Pettersen, e o irmão de Cleitinho, Gleidson Azevedo. O objetivo do encontro era garantir a candidatura de Cleitinho ao governo do estado, após idas e vindas do senador.

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"A decisão foi tomada após o senador reconhecer os equívocos cometidos durante o processo, apresentar formalmente suas desculpas à direção nacional e estadual do partido, à população mineira e às forças políticas envolvidas na construção eleitoral, além de assumir o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim", disse o partido em nota.

"Reavaliou-a somente diante de fatos novos, compromissos objetivos e, sobretudo, dos reiterados apelos dos candidatos a deputado federal e estadual do Republicanos em Minas Gerais, que demonstraram a importância de uma candidatura própria e competitiva ao Governo do Estado para o fortalecimento do projeto partidário e das chapas proporcionais", completa. "O episódio está encerrado. O momento agora é de olhar para frente e trabalhar por Minas Gerais".

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Cleitinho lidera nas pesquisas com 35% das intenções de voto, segundo a Quaest divulgada no dia 28 de julho. O fato foi levado em consideração, segundo o partido, para a candidatura ser lançada. "Também foi considerado o desempenho do senador nas pesquisas de intenção de voto e a manifestação de diferentes setores da sociedade mineira favoráveis à sua candidatura", apontou o partido.

Segundo o senador, seu vice será o ex-prefeito de Patos de Minas, Luis Eduardo Falcão. Além disso, o ex-deputado federal Marcelo Aro (Republicanos) vai compor sua chapa sendo candidato ao Senado Federal pelo estado mineiro. "Faço um apelo para os outros partidos: 'é hora da gente ceder para quem tem realmente condições de ganhar e governar o Estado", disse Aro.

Após o anúncio, Cleitinho adiantou que sua linha de governo será construída com "menos Estados e mais povo, mais município e prefeitura". Ele prometeu que, se eleito, este será o governo "mais humano possível", sem corrupção, mantendo "o que tiver bom do governo atual".

O candidato também apontou que respeitará os adversários durante a campanha e sugeriu, como uma das medidas de governo caso eleito, acabar com a apreensão de veículos por falta de pagamento do IPVA. "Como é que eu vou diminuir o IPVA? Fazenda as mineradoras pagar mais. Chega de mineiradora dar propina para algumas pessoas. Vocês agora vão devolver para o estado", afirmou.

Relembre a indefinição

No início da semana, o senador anunciou, por meio de um vídeo, sob lágrimas, que não concorreria ao pleito por “não estar bem” psicologicamente. Ele enfrenta um luto pela morte recente do irmão, Matheus Azevedo, por complicações de uma leucemia.

O recuo veio no dia seguinte, durante a convenção nacional do partido em Brasília. Durante o evento, Cleitinho reiterou que seria candidato e iria pedir para Pereira reconsiderar sua decisão. Segundo o senador, ele teria gravado o vídeo “em dúvida”. O presidente do partido, no entanto, disse que o caso da candidatura do senador era “página virada”.

Nesta quinta-feira (6/8) à noite, Gleidson Azevedo convocou uma caminhada de cerca de 40 quilômetros para pressionar o partido a autorizar a candidatura de Cleitinho. Para Gleidson, o ato, chamado "Caminhada de Fé e Espiritualidade", buscava “dar força" ao seu irmão. Ao longo desta sexta, aliados participaram do evento.

Em meio a essa indefinição, o período de convenções partidárias — quando as siglas definem seus candidatos — se encerrou com o PL, que pretendia apoiar a candidatura de Cleitinho, lançando o próprio candidato ao governo: o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.

No estado, o Republicanos também tinha decidido que lançaria um candidato próprio e se organizava para lançar o ex-prefeito de Patos de Minas, Luis Eduardo Falcão.