Partido Novo cobra inegebilidade de Lula por homenagem em carnaval

O resgaste do episódio ocorrido em fevereiro para pedir o impedimento da candidatura da chapa Lula/Alckmin - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O Partido Novo resgatou o fato de a escala de samba Acadêmicos de Niterói homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no carnaval deste ano, para acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado (8/8) pela inelegibilidade da chapa à reeleição entre o petista e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). Para a legenda, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida ao TSE foi necessária porque a homenagem feita em fevereiro pela escola de samba fluminense fez com que o presidente utilizasse a estrutura do Estado e os meios de comunicação com recursos públicos em benefício da futura candidatura, formalizada junto ao tribunal eleitoral na semana passada.

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O resgaste do episódio ocorrido em fevereiro para pedir o impedimento da candidatura da chapa Lula/Alckmin ocorreu, de acordo com o Novo, porque a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ficou condicionada à oficialização da candidatura do petista com Alckmin.

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"Trata-se de um episódio emblemático de abuso de poder econômico, em que recursos e estrutura do Estado foram colocados a serviço da candidatura de Lula meses antes do início oficial da campanha, justamente em uma das nossas principais manifestações culturais. É inaceitável que fique por isso mesmo”, afirmou o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.

Desfile no começo deste ano

A homenagem a Lula no desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói foi acompanhada pelo petista, durante o carnaval do Rio de Janeiro deste ano. O grupo, embora tenha se destacado pela homenagem ao chefe do Executivo, foi rebaixado ficou em último lugar na apuração do carnaval do RJ e foi rebaixada para o Grupo Ouro no Desfile das Escolas de Samba do Rio.

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À época do desfile, o Partido Novo apresentou representação ao Tribunal de Contas da União para impedir o repasse de R$ 1 milhão da Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) à escola. A área técnica da Corte se manifestou pelo bloqueio, mas o relator do caso Aroldo Cedraz rejeitou a suspensão dos recursos.