Debates para governos estaduais iniciam corrida eleitoral neste domingo (9/8)

Segundo a emissora, as regras do debate para governos estaduais foram ajustadas para ampliar a flexibilidade dos candidatos e o espaço para o confronto de ideias - (crédito: Agência Brasil)

Candidatos ao governo de 12 estados e o Distrito Federal participam, na noite deste domingo (9/8), do primeiro debate para as eleições de outubro. Organizado pela TV Bandeirantes, a previsão é que o debate comece às 20h, com transmissões na TV aberta, além do canal da Band no Youtube e por meio do aplicativo Bandplay.

Além de candidatos ao governo do DF, participarão do debate postulantes ao Executivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, devido à indefinição de candidaturas, a emissora remarcou o encontro para o dia 16 de agosto.

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A cobertura do debate na Band também contará com o projeto intitulado 'Sala Digital', uma parceria entre Band e Google que oferecerá análises de dados e tendências em tempo real.

Regras

Segundo a emissora, as regras do debate para governos estaduais foram ajustadas para ampliar a flexibilidade dos candidatos e o espaço para o confronto de ideias. Na primeira etapa do debate, candidatos confirmados terão dois minutos para responder a perguntas feitas pelos âncoras da Band.

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Os questionamentos aos candidatos serão feitos após sorteios realizados no momento do debate. Já na segunda parte a produção da Band orienta que os postulantes administrem o próprio tempo, já que eles terão até quatro minutos para responder perguntas — feitas por jornalistas e por outros candidatos — e entoar sua tréplica. O debate também prevê rodadas de confronto direto entre os candidatos.

Debates para presidente



Dias após o debate para candidatos a governador de estados e do DF, a Band anunciou que promoverá o debate entre postulantes à presidência da República. O encontro será realizado no dia 23 de agosto, às 20h, nos estúdios da emissora em São Paulo, em um pool de comunicação que também reúne as TVs Cultura, Gazeta e Jovem Pan, com transmissão pelo canal do YouTube da empresa.

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A emissora também comunicou ter acordado com as campanhas para a etapa final da eleição. Os candidatos que avançarem ao segundo turno participarão do primeiro debate oficial nos estúdios da Band, previsto para ocorrer entre os dias 7 e 18 de outubro.