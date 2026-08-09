Bolsonaro ganha homenagem de Michelle no Dia dos Pais

Neste domingo (9/8), Dia dos Pais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou fotos nas redes sociais para homenagear o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na mensagem, ela também lembrou o pai e o padrasto. "Meu amor, meu pai e meu padrasto, amo vocês! Que Deus os abençoe e os proteja sempre!", escreveu na publicação.
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No último sábado (8/8), o ministro Alexandre de Moraes negou pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ex-presidente recebesse a visita dos filhos neste Dia dos Pais. Na decisão, Moraes determinou que todas as visitas a Bolsonaro, com exceção da equipe médica e dos advogados, fiquem suspensas por 30 dias.
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A defesa havia pedido a autorização com base em uma justificativa "humanitária e familiar". Moraes, porém, apontou descumprimento de medida cautelar após Flávio Bolsonaro divulgar uma carta escrita pelo pai. A decisão faz parte do conjunto de medidas cautelares impostas ao ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Após a decisão, Flávio Bolsonaro se manifestou nas redes sociais. "Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos", declarou o pré-candidato, que completou: "Isso tem dia e hora para acabar."
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