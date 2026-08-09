Genial/Quaest aponta crescimento de Lula no Nordeste e de Flávio no Sul

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), abriu uma diferença maior sobre o principal concorrente, Flávio Bolsonaro (PL), na região Nordeste. Os dados detalhados da pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira (5/8), mostram que o petista saiu de 57% no levantamento de julho para 64% da preferência dos eleitores em um eventual 2º turno, na última sondagem. No mesmo período, o senador passou de 31% para 25%.

Flávio vem tentando reduzir a diferença para Lula na região, considerada historicamente favorável ao petismo, que desde os anos 2000 domina a maioria dos estados. A escolha de Alfredo Gaspar (PL) para compor a chapa como vice é vista nos bastidores como um aceno aos eleitores nordestinos, na busca por votos na região. Segundo a pesquisa, ainda, 2% dos eleitores ainda não sabem em quem votar, enquanto 9% afirmam que irão anular a decisão.

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Se no Nordeste o caminho para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é mais difícil, na região Sul ele abriu ainda mais a diferença sobre Lula. Na pesquisa anterior, ele somava 46% da preferência dos eleitores no segundo turno, enquanto que na última sondagem esse percentual passou para 56%. Já o adversário regrediu 33% para 29% no mesmo período. As abstenções somam 9%, enquanto que 7% manifestam ainda estar indecisos.

Outro ponto positivo para Flávio é a retomada da liderança nas regiões Sudeste (40% x 38%), Norte e Centro-Oeste (44% x 40%), apesar de a diferença estar ainda dentro da margem de erro da pesquisa. Entre eleitores considerados “independentes” no posicionamento político, o bolsonarista avançou de 27% para 30%, enquanto que Lula perdeu pontos, saindo de 40% para 33% da preferência deste grupo.

Liderança entre as mulheres

No recorte por sexo, a pesquisa da Genial aponta que Flávio voltou a liderar a preferência dos eleitores masculinos, com 44% das intenções de voto ante 40% de Lula. Além disso, o bolsonarista avançou levemente entre o segmento feminino. Segundo o levantamento, 47% das mulheres afirmam que irão votar no atual presidente – no mesmo patamar da pesquisa anterior – enquanto que 35% afirmam optar pelo senador (em julho, era 34%).

O presidente também manteve a liderança entre eleitores de 16 a 34 anos (44% x 38%) e de 60 anos ou mais (48% x 34%). No entanto, os dois estão empatados na preferência da faixa etária entre 35 e 39 anos, com ambos estacionados em 42%. Na sondagem anterior, Lula liderava com folga de nove pontos (45% x 36%). A quantidade de indecisos varia entre 4% e 5%, ao passo que as abstenções oscilam entre 12% e 14%.

O candidato pelo PL lidera as pesquisas entre eleitores com ensino médio completo (44% x 39%) e ensino superior completo (46% x 34%). Por outro lado, a diferença é mais relevante entre o grupo apenas com o ensino fundamental. Lula manteve o patamar de 53% nesse recorte, na comparação com a pesquisa anterior, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 30% para 31%.

Uma tendência semelhante ao grau de escolaridade é perceptível na mesma pesquisa ao considerar as faixas de renda. Entre os eleitores com até dois salários mínimos, Lula lidera com 54% ante 30% de Flávio. Já nos outros grupos, o senador e filho do ex-presidente lidera, com a preferência de 43% (ante 41% do oponente) da população que recebe entre 2 e 5 salários e de 44% (ante 36%) no caso dos votantes com mais de 5 SM.

A pesquisa ainda diferencia os eleitores por religião predominante. Entre os católicos, Lula lidera a sondagem, com 49%, embora Flávio tenha diminuído a diferença, de 32% para 37%. Já no caso dos evangélicos, o bolsonarista voltou a perder espaço. Em março, 61% desse grupo declarava apoio ao senador, ao passo que nesta pesquisa essa parcela cai para 48%. Lula, no entanto, saiu de 24% no mesmo mês para 33% no último levantamento.

Confira os grupos mais fortes de cada candidato no segundo turno, segundo a Genial/Quaest:

Lula (PT)

Nordeste: (64% x 25%)

Preta: (61% x 22%)

Bolsa Família: (62% x 26%)

Fundamental completo: (55% x 30%)

Até 2 salários mínimos: (54% x 30%)

Flávio Bolsonaro (PL)

Sul: (56% x 29%)

Evangélica: (48% x 33%)

Superior completo: (45% x 34%)

Branca: (46% x 36%)

Mais de 5 salários: (44% x 36%)