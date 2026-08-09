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ELEIÇÕES 2026

PT e PSol fazem dobradinha contra ACM Neto em debate na Bahia

Candidato do União Brasil, ACM Neto alfinetou o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, ao registrar problemas na saúde e segurança pública

Em uma pergunta feita ao candidato do União Brasil, Mansur resgatou uma fala de 2005 em que o então deputado federal ACM Neto defendeu
Em uma pergunta feita ao candidato do União Brasil, Mansur resgatou uma fala de 2005 em que o então deputado federal ACM Neto defendeu "dar uma surra" em Lula, que à época cumpria seu primeiro mandato, para questionar quem o candidato oposicionista vai apoiar no pleito deste ano - (crédito: Reprodução/Band Youtube)

Candidatos a governadores de 11 estados e do Distrito Federal participam, na noite deste domingo (9/8), do primeiro debate entre candidatos a governadores organizado pela Band. Na Bahia, o início do confronto foi notável dobradinha entre os candidatos Ronaldo Mansur (PSol) e o atual governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) contra ACM Neto (União).

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Em uma pergunta feita ao candidato do União Brasil, Mansur resgatou uma fala de 2005 em que o então deputado federal ACM Neto defendeu “dar uma surra” em Lula, que à época cumpria seu primeiro mandato, para questionar quem o candidato oposicionista vai apoiar no pleito deste ano.

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Neto, então, disse defender a candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) e alfinetou Jerônimo, ao registrar problemas na saúde e segurança pública. Em resposta ao candidato do União Brasil, Jerônimo destacou políticas públicas feitas em seu governo e nos 20 do PT à frente do comando da Bahia.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 09/08/2026 21:13
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