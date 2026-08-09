Eduardo Paes não comparece ao debate para o governo do Rio

Com ausência de Eduardo Paes (PSD), a Band optou por deixar seu púlpito vazio durante a transmissão do debate - (crédito: Reprodução/Band/YouTube)

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) não compareceu ao debate organizado pela TV Bandeirantes, neste domingo (9/8). A decisão, segundo a coligação Juntos para Mudar, Coragem para Reconstruir, foi motivada pelo calendário eleitoral.

Em nota, a campanha do ex-governador da capital fluminense afirma que ele não participará de debates e sabatinas antes do início oficial do período eleitoral, que começa em 16 de agosto, e da confirmação dos registros de candidatura pela Justiça Eleitoral.

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O Grupo Bandeirantes lamentou a ausência e manteve o púlpito com o nome de Eduardo Paes vazio durante o debate. Os candidatos Anthony Garotinho (Republicanos), André Marinho (Novo), Douglas Ruas (PL) e William Siri (PSol) compareceram ao encontro. A Band deixou a bancada vazia com o nome de Eduardo Paes.

De acordo com a última pesquisa da Genial/Quaest, Paes lidera os índices de intenções de voto com folga no primeiro e segundo turno da corrida eleitoral pelo governo do Rio de Janeiro.