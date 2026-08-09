Após negativa de Moraes, Flávio Bolsonaro narra carta ao pai nas redes sociais

Flávio chora durante o vídeo e declara: "Proibir um filho de visitar o pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste" - (crédito: Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro (9/8/2026))

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste domingo (9/8), Dia dos Pais, uma carta ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio usou as redes sociais para narrar o conteúdo da carta. Ao longo da mensagem, Flávio lembra que não pode estar com o pai porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido para que ele e os irmãos Carlos Bolsonaro e Jair Renan o visitassem enquanto o ex-presidente está em prisão domiciliar.

Flávio chora durante o vídeo e declara: "Proibir um filho de visitar o pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste". Ele também disse que tem recebido manifestações de apoio ao ex-presidente durante agendas pelo país e afirmou estar confiante na vitória na eleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Flávio declarou ainda que não conseguiu fechar coligação para a disputa: "Apesar de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar, as principais lideranças de todos eles estão com a gente!".

Assista o vídeo de Flávio Bolsonaro:

*Com informações da Agência Estado