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Após negativa de Moraes, Flávio Bolsonaro narra carta ao pai nas redes sociais

Candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro narrou uma carta escrita ao pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar

Flávio chora durante o vídeo e declara:
Flávio chora durante o vídeo e declara: "Proibir um filho de visitar o pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste" - (crédito: Reprodução/Instagram/@flaviobolsonaro (9/8/2026))

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste domingo (9/8), Dia dos Pais, uma carta ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio usou as redes sociais para narrar o conteúdo da carta. Ao longo da mensagem, Flávio lembra que não pode estar com o pai porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido para que ele e os irmãos Carlos Bolsonaro e Jair Renan o visitassem enquanto o ex-presidente está em prisão domiciliar.

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Flávio chora durante o vídeo e declara: "Proibir um filho de visitar o pai, ou o pai de dar um abraço nos filhos, no Dia dos Pais, é desumano, é insano, é injusto, é triste". Ele também disse que tem recebido manifestações de apoio ao ex-presidente durante agendas pelo país e afirmou estar confiante na vitória na eleição.

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Flávio declarou ainda que não conseguiu fechar coligação para a disputa: "Apesar de os partidos de centro não terem vindo formalmente nos apoiar, as principais lideranças de todos eles estão com a gente!".

Assista o vídeo de Flávio Bolsonaro:

*Com informações da Agência Estado

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 09/08/2026 16:37
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