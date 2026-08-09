Deputado dos EUA sugere que Lula deveria ser preso igual a Maduro

Montagem feita com IA posiciona Lula na posição de Nicolás Maduro ao ser detido pelo EUA - (crédito: reprodução/X)

O deputado norte-americano Carlos Antonio Giménez, do Partido Republicano, o mesmo de Donald Trump, compartilhou nas redes sociais uma montagem em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em situação semelhante a Nicolás Maduro, quando o político venezuelano foi detido por militares dos Estados Unidos.



"O que o espera...", publicou o parlamentar, na noite de sábado (08). Na imagem, aparece uma foto do rosto de Lula no lugar de Maduro, que foi levado aos Estados Unidos vendado e com as mãos amarradas. A postagem foi compartilhada no X (antigo Twitter) pelo deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por atuar em solo-norte americano para a imposição de sanções econômicas ao Brasil e a autoridades nacionais.

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“Deputado americano posta foto de IA com Lula e PT não poderá recorrer ao TSE…”, escreveu Eduardo, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. As publicações geraram repercussão nas redes sociais. O presidente Lula não se manifestou sobre o assunto. Brasileiros reagiram, com milhares de comentários ironizando ou se opondo ao congressista norte-americano.

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