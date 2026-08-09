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"Genocida Lá Ele": candidato do PSol na Bahia evita citar Jair Bolsonaro

Ronaldo Mansur disputa o governo estadual pela primeira vez e criticou as políticas de educação na gestão do ex-presidente

Mansur ocupa o cargo de presidente estadual do PSol e é estudante de direito - (crédito: Reprodução/Band Youtube)
Mansur ocupa o cargo de presidente estadual do PSol e é estudante de direito - (crédito: Reprodução/Band Youtube)

Durante os debates eleitorais promovidos pela TV Bandeirantes, neste domingo (9/8), o candidato ao governo da Bahia Ronaldo Mansur (PSOL) se recusou a mencionar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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“No período do ‘Genocida Lá Ele’, os professores eram tratados como lixos, a educação era tratada para poucos. Nesse período do ‘Genocida Lá Ele’, os professores eram jogados às traças”, declarou.

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A gíria "Lá ele" é utilizada como zombaria contra ações de duplo sentido sobre orientação sexual.

Mansur ocupa o cargo de presidente estadual do PSol e é estudante de direito. Ele compõe chapa com a candidata à vice Meire Reis. Essa é a primeira disputa pelo governo da Bahia que ele enfrenta, após ter concorrido à vice-governadoria em 2014 e 2022.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 09/08/2026 21:17 / atualizado em 09/08/2026 21:33
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