"Genocida Lá Ele": candidato do PSol na Bahia evita citar Jair Bolsonaro

Mansur ocupa o cargo de presidente estadual do PSol e é estudante de direito - (crédito: Reprodução/Band Youtube)

Durante os debates eleitorais promovidos pela TV Bandeirantes, neste domingo (9/8), o candidato ao governo da Bahia Ronaldo Mansur (PSOL) se recusou a mencionar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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“No período do ‘Genocida Lá Ele’, os professores eram tratados como lixos, a educação era tratada para poucos. Nesse período do ‘Genocida Lá Ele’, os professores eram jogados às traças”, declarou.

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???????? Ronaldo Mansur (PSOL), candidato ao governo da Bahia, evita citar Jair Bolsonaro pelo nome e se refere ao ex-presidente como “Genocida Lá Ele”. #DebateNaBand



???? TV Band pic.twitter.com/j7L6GsgfqE — Eixo Político (@eixopolitico) August 9, 2026

A gíria "Lá ele" é utilizada como zombaria contra ações de duplo sentido sobre orientação sexual.

Mansur ocupa o cargo de presidente estadual do PSol e é estudante de direito. Ele compõe chapa com a candidata à vice Meire Reis. Essa é a primeira disputa pelo governo da Bahia que ele enfrenta, após ter concorrido à vice-governadoria em 2014 e 2022.