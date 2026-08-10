Pesquisas "consolidam a liderança e o favoritismo" de Lula, diz Éden

Apesar dos números favoráveis, Éden disse que o resultado não altera a estratégia do PT. A campanha pretende "manter os pés no chão", sinalizou - (crédito: Divulgação/PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém vantagem na disputa eleitoral de 2026, segundo nova rodada da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (10/8). Em publicação nas redes sociais, o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que os números “consolidam a liderança e o favoritismo” de Lula na corrida presidencial.

Éden destacou que o presidente aparece à frente no levantamento espontâneo e também vence os adversários nos cenários de segundo turno apresentados pela pesquisa. Comentou ainda que Lula teria uma taxa de rejeição inferior à de Flávio Bolsonaro, apontado por ele como candidato da extrema-direita.

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O secretário explicou que os resultados foram registrados antes do início do horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, período em que, segundo ele, a atenção da população para as eleições tende a aumentar. Éden afirmou que esse momento também deverá abrir espaço para a campanha comparar os governos Bolsonaro e Lula e apresentar propostas para o desenvolvimento do país.

Apesar dos números favoráveis, ele disse que o resultado não altera a estratégia do PT. Segundo ele, a campanha pretende “manter os pés no chão”, trabalhar com humildade e ampliar o diálogo com a população.

Também associou a estratégia eleitoral à apresentação de propostas voltadas ao crescimento econômico, à justiça social, à segurança, à geração de empregos e à prosperidade das famílias brasileiras. “O Brasil está pronto para mais”, escreveu ao concluir a publicação.

Éden Valadares