Caiado quer Lincoln Gakiya no Ministério da Segurança se eleito

A expectativa de Caiado, caso eleito, é de que o promotor reforce o trabalho de combate às facções - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ex-governador do Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que pretende convidar o promotor de Justiça Lincoln Gakiya para assumir o Ministério da Segurança Pública caso seja eleito. O anúncio foi feito por Caiado nesta segunda-feira (10/8), durante apresentação do plano de governo para Segurança Pública.

Gakiya integra o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), trabalho que foi exaltado pelo ex-governador durante o evento. A expectativa de Caiado, caso eleito, é de que o promotor reforce o trabalho de combate às facções criminosas no Brasil, pauta frequentemente levantada por Caiado.

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De acordo com Caiado, um convite formal ainda não foi encaminhado para Gakiya, mas que planeja ligar para o promotor e negociar a possível parceria. Lincoln Gakiya foi um dos especialistas escolhidos pela campanha de Ronaldo Caiado para elaborar as propostas de governo na área da segurança pública.

Com foco no combate a facções, o plano de campanha foi denominado “Operação Reconquista” e o estabelece a ação integrada das forças de segurança e das Forças Armadas no combate às facções, anulando a necessidade de acionar operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).