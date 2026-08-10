No 1º turno, Lula oscila para 40% e Flávio recua a 35%, mostra Nexus/BTG

Os eleitores de Lula e de Flávio Bolsonaro concordam que há uma polarização em escala muito semelhante: 62% e 64%, respectivamente. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Jefferson Rudy/Agência Senado)

O instituto Nexus, em parceria com o BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (10) a 9ª rodada da pesquisa de opinião eleitoral para presidente da República. De acordo com o levantamento, Lula (PT) volta a abrir 3pp sobre Flávio Bolsonaro (PL) no 2º turno. O cenário ainda configura empate técnico, com 47% a 44%.

"Flávio Bolsonaro continua sendo o candidato mais competitivo contra Lula. Do 1º para o 2º turno, Lula cresce 7pp e Flávio amplia sua votação em 9pp, resultando no empate técnico de 47% a 44%, placar bastante consistente ao longo de toda a pré-campanha", destaca o diretor de Pesquisa da Nexus, André Jácomo.

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A pesquisa simulou outros três cenários de 2º turno. No cenário 2, Lula tem 47% contra 40% de Romeu Zema (Novo). No cenário 3, Lula registra 46% contra 42% de Ronaldo Caiado (PSD). No cenário 4, Lula aparece com 46% contra 37% de Renan Santos (Missão).

Na simulação de 1º turno, as variações ficaram dentro da margem de erro. Lula oscilou de 41% para 40%, enquanto Flávio Bolsonaro recuou de 37% para 35%. Com isso, a diferença entre os dois variou de 4pp para 5pp.

Ronaldo Caiado (PSD) ficou parado em 5%. Renan Santos (Missão) segue com 4%. Romeu Zema (Novo) continua estacionado em 3%. Samara Martins (UP) tem 2%. Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) têm 1% cada.

"A menos de dois meses da eleição e a uma semana do início oficial da campanha, a disputa está cada vez mais cristalizada entre lulismo e bolsonarismo, sem chances para a chamada 3ª via. Os dois líderes também têm a maior certeza de voto: 80% Lula e 83% Flávio, indicando que a chance de algum derretimento dos dois é muito baixa", analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

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A pesquisa mostou mudanças também foram suaves nas taxas de rejeição dos dois principais adversários.A de Lula foi de 49% para 48%, enquanto a de Flávio oscilou no sentido inverso, de 49% para 50%. Hoje, 42% do eleitorado dizem que votariam em Lula, mas não em Flávio. Nos entido inverso, 39% votariam no senador, mas não no presidente.

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2.001 pessoasentre os dias 7 e 9 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2 pp e nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral(TSE) sob o número BR-08428/2026.