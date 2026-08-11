PF desmonta esquema de facção para interferir nas eleições em Sobral

De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão preventiva e cinco medidas de afastamento cautelar de cargos públicos - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (11/8) uma ação contra um grupo criminoso acusado de interferir nas eleições de 2024 em Sobral, no Ceará, e interferir no processo eleitoral de 2026. De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão preventiva e cinco medidas de afastamento cautelar de cargos públicos, ordens judiciais expedidas pela 3ª Zona Eleitoral de Fortaleza.

Entre os presos estão três vereadores que teriam sido beneficiados pelo esquema. A operação ocorre de maneira integrada, com o Ministério Público Eleitoral e polícias estaduais. Os parlamentares alvos de prisão estão sendo afastados do cargo por, pelo menos, 180 dias.

Os criminosos do Comando Vermelho chegavam a cobrar até R$ 60 mil de propina para deixar que candidatos fizessem campanha em determinados locais da cidade. "Entre os alvos da operação está ainda um advogado, suspeito de integrar a organização criminosa, exercendo funções relacionadas ao núcleo de liderança e de execução de ordens voltadas à interferência no processo eleitoral", destacou a PF.

"Além das prisões, das buscas e apreensões de aparelhos celulares, de documentos e de outros elementos probatórios relacionados aos fatos investigados, foram deferidas medidas cautelares diversas, dentre elas a proibição de contato entre os investigados e as testemunhas, bem como determinação para que a Câmara Municipal apresente a relação completa dos ocupantes de cargos comissionados, funções de confiança e contratados temporários vinculados ao Legislativo Municipal", completou a corporação, em nota.

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