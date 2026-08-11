Agressão em debate: cinegrafista demitido da Globo quebra o silêncio

Profissionais da imprensa trabalham na cobertura do debate onde cinegrafista Gustavo Clemente se envolveu em agressão - (crédito: Reprodução/Band)

O cinegrafista Gustavo Clemente se manifestou sobre a agressão ao jornalista Igor Carvalho, do Brasil de Fato, nos bastidores da Band. O episódio ocorreu antes do debate entre candidatos ao governo de São Paulo no último domingo (9/8).

Demitido pela Globo após o incidente, Clemente publicou uma nota nas redes sociais, nesta terça-feira (11/8), afirmando lamentar "profundamente" o ocorrido. Ele declarou ter consciência de que a situação não deveria ter chegado a tal ponto e se arrepende do desfecho.

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Relatos indicam que Gustavo deu uma cabeçada em Igor durante a cobertura do debate eleitoral na capital paulista.

Versão do cinegrafista

Em sua manifestação, Gustavo apresentou sua versão sobre os momentos que antecederam a agressão. Ele afirma que o episódio não começou como vem sendo retratado e que foi alvo de provocações, ofensas e agressões verbais.

Segundo o cinegrafista, houve também contato físico por parte do fotógrafo, que teria empurrado outros profissionais da imprensa presentes no local. Clemente disse que esses fatos foram testemunhados por colegas de diferentes veículos de comunicação.

"Foi nesse contexto de tensão que ocorreu a reação que resultou nas imagens que hoje circulam", escreveu. "Não apresento esse contexto como justificativa, mas como parte indispensável para que os fatos sejam compreendidos em sua totalidade".

Após o episódio, a Globo rescindiu o contrato do profissional, que era prestador de serviço temporário. Em comunicado, a emissora declarou repudiar "com veemência qualquer forma de violência".

O Brasil de Fato também se pronunciou, repudiando a agressão contra seu fotógrafo. O veículo afirmou que o exercício do jornalismo deve ser protegido e que agressões a profissionais de imprensa configuram um ataque à liberdade de imprensa e ao direito à informação.

A Band, que realizava o debate, lamentou o ocorrido. A emissora informou que a pessoa atingida recebeu atendimento médico imediato e que o agressor foi retirado das dependências da empresa.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.