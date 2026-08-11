Declaração de bens de Sérgio Moro ao TSE gera surpresa com redução

Sérgio Moro, que declarou redução de patrimônio, durante coletiva de imprensa - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Sérgio Moro (PL-PR), candidato ao governo do Paraná, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de aproximadamente R$ 1 milhão. O valor representa uma redução de R$ 552.727,69 em relação ao informado em 2022.

Segundo os dados do TSE, o patrimônio do ex-juiz na candidatura ao Senado em 2022 era de R$ 1.589.369,94. No registro para a disputa ao governo paranaense em 2026, o número caiu para R$ 1.036.642,25, uma queda nominal de 34,78%.

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Bens atuais

O maior item do patrimônio atual é um apartamento em Curitiba, avaliado em R$ 238.463,07. Em seguida, aparece um veículo Volkswagen Tiguan, adquirido em 2020, no valor de R$ 155 mil.

Moro também informou ter R$ 239.738,26 em fundos de investimentos e um saldo de R$ 185.922 em uma conta bancária no exterior. Em 2022, o valor depositado nesta conta era mais que o dobro, totalizando R$ 392.787,64.

A lista se completa com R$ 131.015 em letras de crédito, cerca de R$ 37,4 mil em contas correntes, uma poupança de R$ 3.061,04, cotas de R$ 1 mil da empresa Moro Consultoria e um imóvel comercial de R$ 45 mil.

Declaração de 2022

Na disputa ao Senado, Moro declarou dois apartamentos em Curitiba, que juntos somavam R$ 368.225. A lista incluía ainda quase R$ 490 mil em aplicações financeiras, uma letra de crédito de R$ 50 mil, cotas de sociedade de R$ 38 mil, o mesmo veículo de R$ 155 mil e uma sala comercial de R$ 45 mil.

Em uma publicação nas redes sociais sobre a redução patrimonial, Sérgio Moro afirmou: "A política, para quem é honesto, não é um meio para fazer negócios ou para enriquecer".

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.