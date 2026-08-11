Pedro Uczai sofre AVC isquêmico e permanece internado em Brasília

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai, foi diagnosticado com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico no cerebelo esquerdo após passar mal durante uma reunião do Colégio de Líderes nesta terça-feira (11/8), em Brasília. O diagnóstico foi confirmado após exames realizados à noite no Hospital DF Star.

Segundo a Liderança do PT na Câmara, o quadro clínico do parlamentar é estável. Uczai não apresenta déficit motor nem cognitivo e permanece internado para observação clínica e realização de exames complementares.

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O deputado está consciente, orientado e interagindo adequadamente com a equipe médica responsável pelo atendimento. Uczai passou mal durante a reunião do Colégio de Líderes e chegou a desmaiar. Diante da situação, a sessão deliberativa da Câmara prevista para esta terça-feira foi cancelada.

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O AVC identificado pelos exames é do tipo isquêmico e atingiu o cerebelo esquerdo. Esse tipo de acidente vascular ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo para uma região do cérebro.

A Liderança do PT informou que o parlamentar seguirá sob acompanhamento médico e que seu estado de saúde evolui de forma estável.