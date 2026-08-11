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Homicídio

Brasiliense é preso em Ponta Porã por executar jovem em garagem de veículos

Morador de Samambaia viajou para Mato Grosso do Sul com o objetivo de cometer o assassinato. Vítima tinha 19 anos

Crime ocorreu em uma garagem de veículos de Dourados - (crédito: Osvaldo Duarte/Dourados News/Reprodução)
Crime ocorreu em uma garagem de veículos de Dourados - (crédito: Osvaldo Duarte/Dourados News/Reprodução)

Um brasiliense de 25 anos identificado como Denis Barbosa de Melo foi preso por policiais civis do Mato Grosso do Sul por ser o responsável pelo assassinato de um jovem de 19 anos. Vitor Orsini morreu ao ser baleado em uma garagem de veículos localizada em Dourados (MS). O crime ocorreu na sexta-feira (7/8).

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Segundo informações divulgadas pela imprensa local, dois homens em uma moto chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra Vitor. Ao menos três o atingiram na cabeça. As investigações conduzidas pelo delegado Lucas Albé Veppo, do Setor de Investigações Gerais da Delegacia Regional de Polícia de Dourados (SIG/DRP), permitiram identificar o autor do crime.

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O Correio apurou que Denis é morador de Samambaia e saiu da capital federal rumo ao território sul-mato-grossense com o objetivo de cometer o homicídio. O suspeito foi preso em Ponta Porã. A PCMS segue com as apurações para elucidar a motivação do assassinato. 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2026 22:24 / atualizado em 11/08/2026 23:10
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