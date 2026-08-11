Brasiliense é preso em Ponta Porã por executar jovem em garagem de veículos

Um brasiliense de 25 anos identificado como Denis Barbosa de Melo foi preso por policiais civis do Mato Grosso do Sul por ser o responsável pelo assassinato de um jovem de 19 anos. Vitor Orsini morreu ao ser baleado em uma garagem de veículos localizada em Dourados (MS). O crime ocorreu na sexta-feira (7/8).

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, dois homens em uma moto chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra Vitor. Ao menos três o atingiram na cabeça. As investigações conduzidas pelo delegado Lucas Albé Veppo, do Setor de Investigações Gerais da Delegacia Regional de Polícia de Dourados (SIG/DRP), permitiram identificar o autor do crime.

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O Correio apurou que Denis é morador de Samambaia e saiu da capital federal rumo ao território sul-mato-grossense com o objetivo de cometer o homicídio. O suspeito foi preso em Ponta Porã. A PCMS segue com as apurações para elucidar a motivação do assassinato.