Amorim diz que ofensas pessoais a Lula são como "cuspir na bandeira"

"O presidente é chefe de Estado do Brasil, isso é uma coisa que não pode ser feita", disse Amorim - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou nesta quarta-feira (12/8) que ofensas de caráter pessoal ao presidente de uma nação equivalem a “cuspir na bandeira”. A fala ocorreu durante audiência pública realizada na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Credn) da Câmara dos Deputados.



“Acho que uma coisa é falar politicamente sobre o brasileiro, falar que ele é fascista, socialista, comunista. Agora, quando passa por uma ofensa pessoal, de caráter, é como cuspir na bandeira. O presidente é chefe de Estado do Brasil, isso é uma coisa que não pode ser feita”, disse, sem citar diretamente o presidente da Argentina, Javier Milei.

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As ofensas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo argentino começaram na convenção nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. Na ocasião, Milei chamou o petista de ladrão, presidiário e lixo socialista. Desde então, os presidentes trocaram farpas e o Itamaraty decidiu manter o embaixador brasileiro fora de Buenos Aires enquanto o presidente argentino continuar com ataques ao Brasil.

"Redução de nível"

Amorim chamou o comportamento de uma “redução do nível” e afirmou esperar que “não dure muito”. Além disso, avaliou que a situação não se equipara à dos Estados Unidos (EUA), com a imposição de tarifas comerciais unilaterais.

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“Não pode ser equiparado com uma tarifa que é uma quebra do direito internacional. Todos nós queremos viver dentro de um sistema de leis, internamente no Brasil e no mundo”, afirmou.

O assessor ainda apontou que a ausência de leis para resolução de conflitos pode abrir caminho para a violência. “Nós estamos em um mundo muito perto de uma guerra mundial. Acho que temos que viver um sistema de leis, regras, diferente de sentimentos pessoais”, defendeu.