Diálogo entre Lula e Alcolumbre é retomado, afirma José Guimarães

Segundo Guimarães, o encontro foi "descontraído e produtivo" e representou a "reconstrução da institucionalidade" na relação entre Executivo e Legislativo. - (crédito: Marcelo Ferreira)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), retomaram o diálogo político e acertaram uma agenda para destravar a pauta legislativa, segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Os dois se reuniram na manhã desta quarta-feira (12/8), no Palácio da Alvorada.

Também participou da reunião a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE). Segundo Guimarães, o encontro foi “descontraído e produtivo” e representou a “reconstrução da institucionalidade” na relação entre Executivo e Legislativo.

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“A mensagem principal deste processo todo é que está tudo destravado”, afirmou o ministro após a reunião. De acordo com ele, a conversa dá sequência à aproximação iniciada na semana passada.

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A prioridade imediata é o PLP 114, apelidado por Guimarães de “jumbão” por concentrar oito temas de interesse do governo. A proposta reúne medidas sobre o piso salarial da saúde, o programa de incentivo à produção de fertilizantes (Profert), questões relacionadas à defesa e a organização da Copa do Mundo Feminina no Brasil.

O governo também chegou a um acordo com os ministérios da Fazenda e do Planejamento sobre a subvenção do álcool e de combustíveis. A expectativa era votar o texto na Câmara ainda nesta quarta-feira e encaminhá-lo em seguida ao Senado.

No Senado, governo e Alcolumbre também acertaram a instalação de seis comissões mistas de Medidas Provisórias a partir das 14h30. Uma delas analisará a MP que trata da chamada “taxa das blusinhas”, cujo prazo de vigência termina em 8 de setembro.

A pauta da reunião incluiu ainda temas com maior potencial de conflito político, como a PEC da Segurança Pública e a proposta de revisão da jornada de trabalho 6x1. Segundo Teresa Leitão, a discussão sobre a escala de trabalho avançará primeiro dentro do Senado, com a participação dos líderes da base e da oposição.

O encontro também serviu para reforçar a aproximação política entre Lula e Alcolumbre. Embora, Alcolumbre não tenha declarado voto publicamente, Guimarães afirmou que o parlamentar está “absolutamente sintonizado” com a reeleição de Lula e com a composição da chapa governista no Amapá. “As coisas politicamente começam a andar”, disse o ministro.