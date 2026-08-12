Haddad diz que Tarcísio esconde seu candidato à Presidência

Haddad critica Tarcísio por evitar mencionar Flávio Bolsonaro no debate da Band para o governo de SP - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, declarou, na terça-feira (11/8), que Tarcísio de Freitas (Republicanos) tenta se afastar do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o petista, Tarcísio evitou mencionar o nome do senador durante o debate na "Band TV", no último domingo (9/8).

“Eu não tenho o problema que o Tarcísio tem de tentar me afastar do candidato a presidente. Quem tem problema com o candidato é o Tarcísio, que não mencionou o nome do Flávio Bolsonaro uma única vez no debate da Band”, disse Haddad em sabatina na "RedeTV!".

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Na ocasião, o ex-ministro citou investigações e suspeitas que envolvem Flávio Bolsonaro, como o caso das "rachadinhas", a compra de imóveis com dinheiro vivo e as transações de sua loja de chocolates. Haddad também associou Tarcísio e o senador às suspeitas relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Questionado sobre por que não explorou o tema durante o debate, o candidato do PT explicou que preferiu focar suas intervenções em pautas de São Paulo. "Eu estava usando o meu tempo para falar do Estado. Não quero constrangê-lo tanto com as coisas que ele tem que explicar; quero discutir o Estado", afirmou.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.