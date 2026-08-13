Humberto Costa diz que presidente quer "bancada lulista" no Congresso

"Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo um trabalho para o voto no PT para deputado", afirmou Humberto Costa - (crédito: Fernanda strickland/CB/DA.Press)

O senador Humberto Costa (PT-PE) falou com a imprensa nesta quinta-feira (13/8) em frente ao QG da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) instalado no Lago Sul, em Brasília. Lula está no local para gravar programas eleitorais de candidatos aliados que disputam governos estaduais e de parlamentares. As propagandas fazem parte da estratégia do PT para as eleições de 2026.

No QG eleitoral também serão produzidos os materiais que serão utilizados na propaganda do presidente no rádio e na televisão. A propaganda eleitoral começa oficialmente no domingo (16), conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Segundo Costa, a prioridade definida pelo partido é a reeleição de Lula, seguida pela eleição de senadores alinhados ao governo. O senador afirmou que a legenda pretende formar uma “bancada lulista” no Senado para enfrentar o avanço da extrema direita e ampliar a base de apoio ao presidente no Congresso Nacional.

“O que começa a ser desenvolvido hoje é muito importante na nossa estratégia”, disse Costa. Segundo ele, candidatos do PT com viabilidade eleitoral também participam das gravações ao lado de Lula.

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O senador afirmou ainda que a participação do presidente deverá alcançar, além de candidatos ao governo estadual e Senado, também quem está disputando uma vaga na Câmara.

“Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo um trabalho para o voto no PT para deputado”, afirmou.

De acordo com a informação recebida pelo parlamentar, Lula deve gravar inserções de cerca de seis segundos para os programas dos candidatos à Casa Baixa.

Para Humberto Costa, a estratégia está relacionada à necessidade de ampliar a correlação de forças no Congresso para viabilizar pautas defendidas pelo governo. Entre os temas citados estão o fim da jornada de trabalho 6x1 e a PEC da Segurança Pública.

O petista mencionou uma terceira pauta, relacionada à regulamentação do uso de terras, aprovada em votação realizada na quarta-feira (12). Segundo ele, essas matérias estão entre os assuntos que o governo espera ver avançar no Senado.

Possibilidade de votação

Costa avaliou também que há possibilidade de a proposta sobre o fim da jornada 6x1 ser votada antes das eleições. Na avaliação do parlamentar, a discussão no Senado deve ocorrer sem que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), e os demais senadores sofram pressão relacionada à definição do voto.

Para o senador, a ampliação da bancada petista e de aliados no Congresso é fundamental para que o governo consiga aprovar suas principais propostas e modificar a atual correlação de forças no Legislativo.