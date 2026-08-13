Lula grava com aliados antes de iniciar campanha eleitoral

O primeiro ato oficial da campanha está marcado para domingo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP) - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa, nesta quinta-feira (13/8), a intensificar a produção de conteúdo para a campanha à reeleição. A partir das 9h, o petista participa, em Brasília, de gravações ao lado de candidatos aliados que disputam governos estaduais.

As sessões ocorrem no QG eleitoral instalado no Lago Sul, onde também serão produzidos os materiais que serão utilizados na propaganda de Lula no rádio e na televisão. A propaganda eleitoral começa oficialmente no domingo (16), conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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A agenda ocorre às vésperas do primeiro ato oficial da campanha, marcado para domingo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O local tem peso simbólico na trajetória de Lula, por ter sido palco das assembleias dos metalúrgicos durante as greves que projetaram o então sindicalista nacionalmente. A escolha do ABC paulista reforça a estratégia de associar o início da nova disputa eleitoral à trajetória política do presidente.