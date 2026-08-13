Lula grava com aliados antes de iniciar campanha eleitoral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa, nesta quinta-feira (13/8), a intensificar a produção de conteúdo para a campanha à reeleição. A partir das 9h, o petista participa, em Brasília, de gravações ao lado de candidatos aliados que disputam governos estaduais.
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As sessões ocorrem no QG eleitoral instalado no Lago Sul, onde também serão produzidos os materiais que serão utilizados na propaganda de Lula no rádio e na televisão. A propaganda eleitoral começa oficialmente no domingo (16), conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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A agenda ocorre às vésperas do primeiro ato oficial da campanha, marcado para domingo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).
O local tem peso simbólico na trajetória de Lula, por ter sido palco das assembleias dos metalúrgicos durante as greves que projetaram o então sindicalista nacionalmente. A escolha do ABC paulista reforça a estratégia de associar o início da nova disputa eleitoral à trajetória política do presidente.
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