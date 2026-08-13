SSP vai investigar abordagem contra carro de Haddad

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo determinou que a Polícia Militar identifique as equipes que passaram pela região em que o carro do candidato Fernando Haddad (PT) foi seguido por uma viatura, na noite de terça-feira(11/8), em São Paulo.
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Na manhã de quarta-feira, Haddad relatou uma abordagem que classificou como “ostensiva” e “intimidadora” por parte de uma viatura da PM. O episódio ocorreu quando o petista chegava à sua residência, na zona sul da capital paulista, após participar de um evento.
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Segundo ele, a viatura se aproximou e procedeu com uma abordagem comum, mas após o candidato entrar em casa, seu motorista foi perseguido pela mesma viatura, onde haviam três fuzis, por cerca de 40 minutos.
Haddad afirmou também que levaria o caso ao governo de São Paulo e às autoridades responsáveis pela segurança pública. A intenção, segundo ele, é obter esclarecimentos sobre a motivação da ação policial.
“Eu quero crer que possa ter havido alguma confusão. Espero que tenha sido uma confusão”, declarou.
Após o relato, a Secretaria informou em nota ter determinado à PM que “fossem identificadas as equipes que estiveram ou passaram pela região no período informado para apurar as circunstâncias do episódio”
De acordo com a nota, o próprio secretário Osvaldo Nico Gonçalves entrou em contato com Haddad, a mando do governador Tarcísio, “em busca de informações complementares sobre o trajeto e a situação relatada, a fim de contribuir na investigação”. Qualquer possível desvio de conduta será devidamente apurado, afirmou a secretaria.
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