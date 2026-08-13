Zema critica suspensão de lives do Discord: "Censura"

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) criticou, nesta quinta-feira (13/8), a decisão da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de determinar a suspensão das transmissões ao vivo do Discord no Brasil em até três dias úteis.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Por pressão da Janja, o Discord é censurado”, disse em vídeo divulgado para a imprensa. A medida da ANPD está vinculada ao caso de indução de suicídio de uma adolescente por meio da plataforma, que levou a primeira-dama, Janja Lula da Silva, a pedir o bloqueio imediato do Discord na última quinta-feira (6).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Discord é proibido de fazer transmissões ao vivo
- Leia também: Discord diz ter derrubado servidor antes de morte de adolescente
No vídeo, o ex-governador de Minas Gerais se solidariza com os familiares da vítima de 13 anos, mas critica uma possível proibição da “plataforma inteira”. Para ele, o melhor caminho para se evitar casos como o que vitimou a criança é “tornar as leis mais eficazes, punindo os criminosos, e acabar com esse prende e solta que virou a justiça do Brasil”.
Além disso, Zema voltou a defender a classificação de facções criminosas como organizações terroristas pelo governo. “Se vocês se preocupam mesmo com as nossas crianças, vamos declarar facções como terroristas e expulsar o crime organizado das favelas”, afirmou.
- Leia também: Janja: "Vou reiterar a minha luta para Discord ser banido no Brasil"
- Leia também: Discord no Brasil: a decisão que suspende lives da rede social no país e o que acontece agora
Decisão do Discord
Na quarta-feira (12), a ANPD determinou que o Discord suspenda as transmissões ao vivo no Brasil. A medida começa a valer em três dias úteis e atinge apenas a função "Go Live", usada para realizar transmissões de vídeo dentro dos servidores. A plataforma não foi retirada do ar.
Segundo a ANPD, o recurso deverá permanecer suspenso até que a empresa comprove a adoção de medidas para proteger crianças e adolescentes. A decisão foi tomada após a fiscalização identificar falhas na prevenção de situações como violência, assédio, automutilação e suicídio.
Saiba Mais
- Política Sem consenso, TSE se reúne nesta quinta para discutir uso de IA nas eleições
- Política SSP vai investigar abordagem contra carro de Haddad
- Política Lula grava com aliados antes de iniciar campanha eleitoral
- Política Flávio divulga formação após UFRJ negar pós-graduação em ciência política
- Política Lula sem 'frente ampla' e Flávio isolado: por que líderes nas pesquisas não têm mais apoio político?
- Política Juízes terão de devolver pagamentos "exorbitantes", determina STF