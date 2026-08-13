Zema critica suspensão de lives do Discord: "Censura"

"Por pressão da Janja, o Discord é censurado", disse Romeu Zema em vídeo divulgado para a imprensa - (crédito: TELMO XIMENES/CNC)

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) criticou, nesta quinta-feira (13/8), a decisão da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de determinar a suspensão das transmissões ao vivo do Discord no Brasil em até três dias úteis.

“Por pressão da Janja, o Discord é censurado”, disse em vídeo divulgado para a imprensa. A medida da ANPD está vinculada ao caso de indução de suicídio de uma adolescente por meio da plataforma, que levou a primeira-dama, Janja Lula da Silva, a pedir o bloqueio imediato do Discord na última quinta-feira (6).

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No vídeo, o ex-governador de Minas Gerais se solidariza com os familiares da vítima de 13 anos, mas critica uma possível proibição da “plataforma inteira”. Para ele, o melhor caminho para se evitar casos como o que vitimou a criança é “tornar as leis mais eficazes, punindo os criminosos, e acabar com esse prende e solta que virou a justiça do Brasil”.

Além disso, Zema voltou a defender a classificação de facções criminosas como organizações terroristas pelo governo. “Se vocês se preocupam mesmo com as nossas crianças, vamos declarar facções como terroristas e expulsar o crime organizado das favelas”, afirmou.

Decisão do Discord

Na quarta-feira (12), a ANPD determinou que o Discord suspenda as transmissões ao vivo no Brasil. A medida começa a valer em três dias úteis e atinge apenas a função "Go Live", usada para realizar transmissões de vídeo dentro dos servidores. A plataforma não foi retirada do ar.

Segundo a ANPD, o recurso deverá permanecer suspenso até que a empresa comprove a adoção de medidas para proteger crianças e adolescentes. A decisão foi tomada após a fiscalização identificar falhas na prevenção de situações como violência, assédio, automutilação e suicídio.