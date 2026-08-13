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EMENDAS PARLAMENTARES

Ação da PF no Maranhão mira suspeita de fraude em emendas

Alvo são recursos enviados ao estado pelo deputado Josimar Maranhãozinho, do PL; parlamentar não é alvo da ação. Corporação apura lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária

PF investiga emendas de Josimar Maranhãozinho em operação contra fraudes no estado - (crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)
PF investiga emendas de Josimar Maranhãozinho em operação contra fraudes no estado - (crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), mais uma fase da Operação Monte Sinai, que mira suspeitas de fraudes em emendas parlamentares. A reportagem apurou que as investigações apontam irregularidades em emendas do deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA). No entanto, o parlamentar não é alvo das diligências de hoje.

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A investigação começou após informações levantadas pela Receita Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU). São cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Ao todo, são três mandados em São Luís, quatro em Colinas, um em Presidente Dutra e um São Félix de Balsas. As suspeitas são de fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e crimes contra a ordem tributária. De acordo com a PF, "os elementos reunidos apontam para possíveis irregularidades na aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares federais, repassados por meio de convênios destinados à execução de obras de infraestrutura em municípios maranhenses".

O parlamentar ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 13/08/2026 11:57 / atualizado em 13/08/2026 11:59
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