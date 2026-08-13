Chapa do PT Bahia grava vídeos eleitorais com Lula no QG do partido em Brasília

"Vamos continuar mudando a nossa Bahia e o Brasil juntos", afirmou Jerônimo Rodrigues - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A gravação de programa eleitorais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou, nesta quinta-feira (13/8), com a chapa do PT na Bahia para as eleições de outubro.

Além do governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, a participação de Lula na gravação de programas eleitorais também abrangeu o senador Jaques Wagner e o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa, candidatos do PT ao Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula grava com aliados antes de iniciar campanha eleitoral

"Estamos aqui no dia 13, para nos reunirmos com o presidente Lula e gravarmos para o nosso programa de governo. Vamos continuar mudando a nossa Bahia e o Brasil juntos", afirmou Rodrigues.

A produção de conteúdos eleitorais para os estados ocorreram no QG eleitoral instalado no Lago Sul, em Brasília. O local também será o espaço onde também serão produzidos os materiais que serão utilizados na propaganda de Lula no rádio e na televisão.

Com as gravações concluídas, a campanha da base do PT na Bahia projeta mobilizações no estado a partir do início das propagandas políticas de rádio e TV, previstas para este domingo (16).

Além dos candidatos aliados diretos de Lula na Bahia, a gravação de conteúdos de campanha contou com participações do postulante à reeleição no Ceará, Elmano de Freitas (PT).