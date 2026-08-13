Mudança de filiação no TSE trava registro da candidatura de Flávio Bolsonaro

Com o cadastro divergente, o PL não teve como concluir a papelada exigida para oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não conseguiu registrar a candidatura à Presidência da República nesta quinta-feira (13/8), data em que pretendia formalizar o registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao entrar no sistema da Justiça Eleitoral, a equipe jurídica da campanha se deparou com a informação de que Flávio não estava mais filiado ao PL, e, sim, ao Missão, partido do também presidenciável Renan Santos.

Com o cadastro divergente, o PL não teve como concluir a papelada exigida para oficializar a candidatura. Além disso, a legenda também ficou sem acesso à plataforma eletrônica usada para enviar documentos à Justiça Eleitoral, segundo apurou o jornal O Globo.

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A assessoria do senador afirma que vai tentar reverter a mudança no cadastro e cobrar explicações sobre o que causou o problema, além de levar o caso à Polícia Federal (PF). Ainda não está claro se houve alguma falha ou invasão nos sistemas envolvidos, seja no TSE, no PL ou no Missão.

Os registros oficiais consultados pela reportagem mostram que a desfiliação de Flávio do PL, com posterior vínculo ao Missão, foi registrada na quarta-feira (12/8). Mesmo com a mudança, o sistema aponta a situação partidária do senador como "regular", mas isso não resolve o problema, já que ele não tem mais como concorrer por outro partido. As convenções partidárias terminaram em 5 de agosto.

O TSE tem até sábado como prazo final para receber os registros de candidatura, com partidos e coligações precisando enviar as informações até as 19h. Uma pessoa próxima à campanha de Flávio descreveu o episódio como algo particularmente sério, justamente por ocorrer no dia marcado para o protocolo da candidatura.

O Correio entrou em contato com a campanha de Flávio Bolsonaro e com a assessoria do TSE, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.