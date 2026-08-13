Pacheco pode entrar na negociação por aprovação de Messias no STF

Pacheco havia sido apontado como o nome preferido de Alcolumbre para a vaga no Supremo - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A retomada do diálogo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Davi Alcolumbre (União-AP) abriu uma frente de negociação que pode ultrapassar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nos bastidores do governo, o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco voltou a aparecer como possível peça de uma composição política capaz de facilitar o entendimento entre o Planalto e o atual comando da Casa.

Pacheco havia sido apontado como o nome preferido de Alcolumbre para a vaga no Supremo. Lula, no entanto, trabalha para emplacar Messias e, diante da resistência que a indicação poderia enfrentar no Senado, passou a considerar a necessidade de construir uma solução política mais ampla. A interlocutores, o presidente tem demonstrado disposição para retomar gradualmente as conversas com Alcolumbre, sem estabelecer ainda um acordo fechado.

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Uma das possibilidades que circulam no entorno do governo é a indicação de Pacheco para o Tribunal de Contas da União (TCU). A alternativa, porém, ainda está no campo das especulações e não há confirmação de que tenha sido formalmente apresentada como contrapartida. O ex-presidente do Senado também esteve no radar do Planalto para uma eventual candidatura ao governo de Minas Gerais, mas a tentativa de Lula de viabilizar seu nome não avançou.

O fator eleitoral deve pesar nas decisões. A avaliação de aliados é de que o líder petista pretende acompanhar o desempenho nas pesquisas e o resultado do primeiro turno antes de definir os próximos movimentos. Caso o cenário seja favorável à reeleição, a indicação de Messias poderá ser apresentada entre os turnos como demonstração de força e como parte de uma articulação mais ampla com o Senado.

Por enquanto, o governo evita tratar a negociação como acordo consolidado. A reaproximação entre Lula e Alcolumbre é vista como o primeiro passo para reduzir as resistências e criar um ambiente mais favorável à indicação de Messias. A eventual acomodação de Pacheco no TCU, caso avance, poderá fazer parte desse tabuleiro, mas aliados do presidente defendem que qualquer movimento seja feito apenas quando houver maior clareza sobre o cenário político e eleitoral.