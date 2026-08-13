"Sistema vai tentar de tudo para me parar", diz Flávio sobre filiação fraudulenta

"Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil", diz Flávio Bolsonaro em vídeo - (crédito: Reprodução/YouTube Flávio Bolsonaro)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (13/8), afirmando que a sua filiação fraudulenta ao Missão foi uma armação do sistema para tentar derrubá-lo.

“O sistema vai tentar de tudo para me parar, mas não vai conseguir, não. Porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil”, afirmou.

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Mais cedo, o senador não conseguiu registrar a candidatura à Presidência no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao entrar no sistema da Justiça Eleitoral, a equipe jurídica da campanha se deparou com a informação de que Flávio não estava mais filiado ao PL, e, sim, ao Missão, partido do também presidenciável Renan Santos.

Também durante o vídeo, também, o senador relembrou o público da sua live semanal de quinta-feira e do ato que marcará o início da campanha eleitoral neste domingo (16).

Leia também: Missão diz que avisou equipe de Flávio sobre fraude no início do mês

Aliados de Flávio afirmaram que o jurídico da campanha está em contato com o TSE para a abertura de um inquérito para investigar o caso e responsabilizar os envolvidos.

Em nota, o partido Missão afirmou que a filiação “fraudulenta” de Flávio Bolsonaro (PL) ao partido foi notificada ao gabinete do senador no dia 2 de agosto. Além disso, disse que, quando notou a fraude, tentou cancelar a filiação, mas a ação foi rejeitada pelo TSE.

Ainda assim, o Missão afirma estar adotando todas as providências cabíveis junto à Polícia Federal e ao TSE, “a fim de que os responsáveis pelo crime e pela fraude sejam identificados e exemplarmente punidos”.

Em nota, o TSE afirmou que a filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão não foi fruto de hackeamento do sistema.

Leia a nota na íntegra:

Nota sobre filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão

O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credencias da legenda para efetivar filiações.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, enviou uma representação à Procuradoria Geral Eleitoral para providências e determinou instauração de inquérito por parte da Polícia Judiciária.

O Partido Liberal protocolou pedido de desfiliação do Missão, que já está sob análise.