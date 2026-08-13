Lula e Alcolumbre devem se reunir nesta quinta para ajustar pauta de votações

Lula e Alcolumbre: encontro reservado para alinhar as pautas de interesse do governo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), devem se reunir novamente nesta quinta-feira (13/8), em Brasília, para discutir a agenda de votações do Congresso.

Segundo o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), o encontro será reservado aos dois e terá como um dos objetivos alinhar as pautas de interesse do governo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alcolumbre diz que diálogo com Lula foi restabelecido após reuniões

A reunião ocorre após um encontro entre Lula e Alcolumbre realizado na quarta-feira (12), em meio a uma tentativa de retomada do diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Randolfe afirmou que a nova conversa deverá tratar principalmente da agenda para a próxima semana de esforço concentrado.

“Davi e o presidente Lula devem se encontrar. Essa reunião é só dos dois, entre outras coisas, para ajustar a pauta, dialogar sobre a pauta de interesse do governo”, disse o senador.

De acordo com Randolfe, uma das prioridades do governo é avançar na proposta que trata do fim da escala 6x1. O senador afirmou que o governo está determinado a aproveitar a semana de esforço concentrado para avançar nas matérias consideradas prioritárias.

Leia também: Lula se reúne com Alcolumbre para tentar destravar pauta no Senado

O líder do governo no Senado, Camilo Santana (PT-CE), também confirmou o encontro. Segundo ele, ainda não havia definição sobre o horário ou o local do encontro, mas a previsão era de que a conversa ocorresse ao longo do dia.

Segundo o senador, a relação entre Lula e Alcolumbre está “bem distensionada” após as conversas realizadas nesta semana.

Camilo afirmou ainda que o governo pretende trabalhar para viabilizar ao menos três projetos considerados prioritários antes das eleições. Além do fim da escala 6x1, ele citou a PEC da Segurança Pública e o projeto relacionado a terras raras e minerais críticos.

Leia também: Lula grava com aliados antes de iniciar campanha eleitoral

“A gente quer que pelo menos essas três pautas possam ser viabilizadas o mais rápido possível, antes das eleições”, declarou.

A agenda ocorre enquanto o Senado analisa uma pauta extra, que inclui seis pedidos de empréstimos para estados, entre eles São Paulo e Ceará. Depois dessas votações, segundo Camilo, a intenção é avançar nas matérias prioritárias para o governo.

Randolfe também comentou que o governo pretende avançar na chamada “taxa das blusinhas”. Segundo ele, independentemente de quem seja escolhido para relatar a proposta, o objetivo é chegar ao resultado final defendido pelo governo: a extinção da cobrança.

“A nós é indiferente quem seja relator. O objetivo fundamental é o resultado final”, afirmou.