TSE diz que filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão não foi falha no sistema

O ministro Kassio Nunes Marques enviou uma representação à PGR determinando a instauração de um inquérito pela Justiça Judiciária - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou, em nota, que a filiação do senador Flávio Bolsonaro ao Missão, partido de Renan Santos, não foi uma falha do sistema do TSE. Flávio foi desfiliado do PL e filiado ao Missão ontem (12). Neste momento, o PL não pode registrar a candidatura do senador ao cargo de presidente da República.

De acordo com a corte eleitoral, a filiação foi feita por alguém com credenciais do Missão. “O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credenciais da legenda para efetivar filiações.”

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O ministro Kassio Nunes Marques já enviou uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral determinando a instauração de um inquérito pela Justiça Judiciária. O TSE analisa no momento um pedido de desfiliação por parte do PL.

O prazo para que os partidos registrem as candidaturas acaba neste sábado (15).

Leia a nota na íntegra:

Nota sobre filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão

O Tribunal Superior Eleitoral informa que a filiação de Flávio Bolsonaro ao partido Missão não foi fruto de hackeamento do sistema de filiação partidária, mas sim de uso indevido da ferramenta por parte de alguém que possuía as credencias da legenda para efetivar filiações.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, enviou uma representação à Procuradoria Geral Eleitoral para providências e determinou instauração de inquérito por parte da Polícia Judiciária.

O Partido Liberal protocolou pedido de desfiliação do Missão, que já está sob análise.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro