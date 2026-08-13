Advogado de Augusto Heleno vira alvo de medida protetiva por violência

O advogado Matheus Mayer Milanez, responsável pela defesa do general Augusto Heleno e candidato a deputado federal pelo Distrito Federal pelo Republicanos, é acusado por sua ex-esposa, Gabriella Maria Cesar Pinheiro, de praticar violência doméstica em pelo menos três ocasiões. A Justiça do Distrito Federal concedeu a ela, nesta quarta-feira (12/8) uma medida protetiva de urgência.

Segunda denúncia, os episódios teriam começado ainda durante o casamento e se estendido até depois da separação. Parte das agressões teria ocorrido enquanto Gabriella enfrentava uma gestação classificada como de risco, o que, de acordo com sua defesa, exigia acompanhamento médico redobrado.

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O primeiro episódio relatado é de dezembro de 2025, quando ela estava na décima semana de gravidez. Um segundo caso teria acontecido em 13 de junho de 2026, e um terceiro em 2 de agosto, quando Gabriella afirma ter sido empurrada e obrigada a sair de casa. Uma amiga teria testemunhado a última cena, e o processo reúne ainda fotografias e vídeos das lesões.

Na decisão, o juiz determinou que Milanez mantenha distância mínima de 300 metros da ex-esposa e evite qualquer forma de contato com ela, incluindo telefone, WhatsApp, redes sociais e e-mail. O descumprimento da medida pode resultar em prisão preventiva, conforme consta na sentença. O magistrado também destacou que o relato da vítima tem peso relevante nesta fase inicial do caso.

Nem todos os pedidos de Gabriella foram atendidos pela Justiça. O pagamento de pensão provisória, a proibição de venda ou locação de bens do ex-casal e a suspensão de procurações foram negados, sob a justificativa de que ainda não há provas materiais suficientes sobre esse patrimônio.

Milanez ganhou repercussão nacional por atuar na defesa de Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Bolsonaro. Durante o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF), ele chegou a pedir o adiamento de um depoimento para jantar, sendo advertido pelo ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, o advogado costuma publicar vídeos em defesa de réus dos atos de 8 de janeiro e faz críticas frequentes a decisões do Supremo.

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Diante da repercussão do caso, o escritório Vasconcelos Dias, que representa Gabriella, decidiu se manifestar publicamente. Segundo a banca, a cliente procurou as autoridades após relatar episódios de violência física sofridos durante o relacionamento com Milanez, inclusive enquanto vivia a gestação de risco mencionada no processo. Os advogados reafirmam que as ocorrências não teriam sido isoladas, citando as mesmas três datas already presentes nos autos.

A defesa também reforça que o processo conta com registros fotográficos, vídeos e o depoimento de uma testemunha. Segundo o escritório, Gabriella não escolheu expor sua vida íntima publicamente, apenas recorreu aos meios legais para pedir proteção. A nota busca justamente evitar que a repercussão do caso minimize a gravidade dos fatos, que agora seguem sob análise da Justiça.

O Correio tentou contato com a defesa de Matheus Mayer Milanez, mas não obteve retorno.