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Eleições 2026

Nunes Marques adia reunião com ministros sobre o uso de IA nas eleições

O TSE iria debater nesta quinta-feira (13/8) as regras sobre o uso de deepfakes em campanhas; novo encontro não tem data marcada

Vídeo de Bolsonaro feito por IA e exibido na convenção nacional do PL em julho - (crédito: Reprodução/YouTube)
Vídeo de Bolsonaro feito por IA e exibido na convenção nacional do PL em julho - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, adiou a reunião com ministros que discutiria o uso de Inteligência Artificial (IA) nas eleições deste ano. A corte iria se reunir nesta quinta-feira (13/8), após a sessão do plenário, mas os julgamentos do dia demoraram mais do que o previsto. Ainda não foi marcada uma nova data para o encontro.

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Um dos principais tópicos do debate será as regras de uso de deepfake — tecnologia que permite que rostos sejam trocados em vídeos, vozes sejam clonadas e até mesmo ações sejam simuladas com perfeição. 

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O tema ganhou força no TSE após o vídeo do avatar do ex-presidente Jair Bolsonaro, criado por IA, exibido na convenção nacional do Partido Liberal (PL), no dia 25 de julho. O evento lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

A IA mostrava o ex-presidente dizendo estar “preso e calado por uma decisão arbitrária”, mas que “nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança”. Além disso, o vídeo pedia que os apoiadores recebessem Flávio “de braços abertos” como candidato ao Planalto. 

Jair Bolsonaro, entretanto, está proibido de fazer qualquer manifestação político-partidária por meio de redes sociais por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).  

Logo após o evento do PL, o Partido dos Trabalhadores (PT) questionou a legalidade da gravação ao TSE. O resultado do julgamento depende de até onde o que será decidido em reunião pelos ministros permitirá o emprego de deepfakes sem abrir espaço para manipulações do eleitorado. 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

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Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 13/08/2026 16:46 / atualizado em 13/08/2026 16:52
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