Nunes Marques adia reunião com ministros sobre o uso de IA nas eleições

Vídeo de Bolsonaro feito por IA e exibido na convenção nacional do PL em julho - (crédito: Reprodução/YouTube)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, adiou a reunião com ministros que discutiria o uso de Inteligência Artificial (IA) nas eleições deste ano. A corte iria se reunir nesta quinta-feira (13/8), após a sessão do plenário, mas os julgamentos do dia demoraram mais do que o previsto. Ainda não foi marcada uma nova data para o encontro.

Um dos principais tópicos do debate será as regras de uso de deepfake — tecnologia que permite que rostos sejam trocados em vídeos, vozes sejam clonadas e até mesmo ações sejam simuladas com perfeição.

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O tema ganhou força no TSE após o vídeo do avatar do ex-presidente Jair Bolsonaro, criado por IA, exibido na convenção nacional do Partido Liberal (PL), no dia 25 de julho. O evento lançou oficialmente a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

A IA mostrava o ex-presidente dizendo estar “preso e calado por uma decisão arbitrária”, mas que “nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança”. Além disso, o vídeo pedia que os apoiadores recebessem Flávio “de braços abertos” como candidato ao Planalto.

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Jair Bolsonaro, entretanto, está proibido de fazer qualquer manifestação político-partidária por meio de redes sociais por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Logo após o evento do PL, o Partido dos Trabalhadores (PT) questionou a legalidade da gravação ao TSE. O resultado do julgamento depende de até onde o que será decidido em reunião pelos ministros permitirá o emprego de deepfakes sem abrir espaço para manipulações do eleitorado.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro