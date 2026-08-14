O motivo que reaproximou Alcolumbre e Motta de Lula

Lula entre Motta e Alcolumbre: acenos para continuidade no poder - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), se reaproxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à medida que o Centrão percebe uma vitória do petista na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Para caciques do Centrão, inclusive o próprio parlamentar do Amapá, uma vitória do filho '01' do ex-presidente Jair Bolsonaro não está no radar do bloco após escândalos envolvendo seu nome no caso do Banco Master. Além disso, pesa também a reeleição à presidência das Casas Alta e Baixa, que, embora não seja primordial, passará pela indicação do chefe do Executivo.



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O peso já foi sentido pelo chefe da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ao declarar apoio público ao líder petista, o deputado não apenas acenou para o eleitorado na Paraíba, que conta com boa expressão em favor de Lula e pesará para sua reeleição este ano, mas também mirou a continuidade na presidência da Câmara.



O senador Alcolumbre deixou o Palácio da Alvorada, residência de Lula, às 10h01 desta sexta-feira (14/8), após um novo encontro com o presidente. A reunião, que não havia sido incluída previamente nas agendas oficiais, ocorre em meio ao esforço dos dois para reconstruir a relação política depois de meses de distanciamento.