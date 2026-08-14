Alcolumbre deixa Alvorada após novo encontro com Lula

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), deixou o Palácio da Alvorada às 10h01 desta sexta-feira (14/8), após um novo encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião, que não havia sido incluída previamente nas agendas oficiais, ocorre em meio ao esforço dos dois para reconstruir a relação política depois de meses de distanciamento.

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A conversa de hoje é o terceiro contato direto entre Lula e Alcolumbre desde o início da reaproximação. O movimento começou com um jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 4 de agosto, e avançou com uma reunião no Alvorada na quarta-feira (12). Na ocasião, Alcolumbre afirmou que o diálogo com o presidente havia sido restabelecido e classificou os encontros como positivos e produtivos.

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A expectativa em torno da nova conversa é de continuidade das negociações sobre a pauta do Congresso e de redução das resistências entre o Planalto e o comando do Senado. Entre os assuntos de interesse do governo estão propostas como a que prevê o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública e o projeto sobre minerais críticos. Apesar da aproximação, ainda não há definição sobre quando algumas dessas matérias serão votadas.

O reencontro também ocorre após o desgaste provocado pela rejeição, no Senado, da indicação de Jorge Messias para uma vaga no STF. Desde então, Lula e Alcolumbre ficaram afastados politicamente até a articulação para a retomada do diálogo. A nova sequência de reuniões sinaliza uma tentativa de normalizar a relação entre Executivo e Legislativo e criar condições para negociações sobre projetos de interesse do governo no Senado.