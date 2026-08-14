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ELEIÇÕES 2026

Kassab diz que Centrão está com Lula e descarta vitória de Flávio: "Menor chance"

Vice na chapa de Ronaldo Caiado, presidente do PSD afirma que partidos do Centrão não estão neutros na disputa e prevê queda de Flávio Bolsonaro após o início da campanha

"Na hora em que o jogo começar, em que o PT mostrar quem é o Flávio, as pessoas no entorno dele, ele vai desabar", disse Kassab - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente do PSD e candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira (13/8) que, na avaliação dele, os partidos do Centrão não estão neutros na eleição presidencial e tendem a apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Kassab também descartou a possibilidade de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto. “Não tem a menor chance”, declarou.

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Durante encontro com empresários em Higienópolis, na região central de São Paulo, Kassab afirmou que Flávio ainda estaria protegido politicamente e que a situação pode mudar com o avanço da campanha. “Na hora em que o jogo começar, em que o PT mostrar quem é o Flávio, as pessoas no entorno dele, ele vai desabar”, disse. A declaração foi dada ao lado de Caiado,  que concorre à Presidência pelo PSD.

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Para Kassab, a decisão de partidos do Centrão de não lançar candidaturas próprias acabou favorecendo Caiado. Segundo ele, a desistência ampliou o espaço do candidato do PSD no horário eleitoral gratuito. “Caiado tinha 50 segundos, agora tem dois minutos e quase 20 segundos. É uma eternidade, quase uma novela no horário gratuito. Podem ter certeza de que isso vai fazer a diferença”, afirmou.

O encontro foi organizado pelo ex-prefeito de São Paulo Andrea Matarazzo e reuniu mais de 200 empresários e aliados dos setores de agropecuária, indústria e mineração. 

Caiado aproveitou o evento para destacar a experiência acumulada na vida pública e a avaliação positiva de sua gestão em Goiás. O candidato também fez críticas a Lula e a Flávio Bolsonaro e afirmou que pretende conduzir o país em direção à pacificação. “Vou governar para pacificar o Brasil”, disse.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 14/08/2026 10:59 / atualizado em 14/08/2026 11:02
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