Lula diz que governo estuda acabar com bets e critica endividamento

"Se depender da minha vontade pessoal, nós acabamos com as bets", afirmou o presidente - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (14/8), que seu governo estuda medidas para restringir as apostas esportivas on-line e declarou que, se depender de sua vontade pessoal, as bets serão extintas. A declaração foi dada em entrevista a três comunicadoras dos podcasts Não Inviabilize e As Cunhãs.

Lula comparou a expansão das plataformas de apostas à entrada dos jogos de azar dentro das casas brasileiras. Segundo ele, enquanto cassinos e outras modalidades de jogos eram rejeitados pela sociedade, as bets passaram a alcançar diretamente adultos e crianças por meio dos dispositivos eletrônicos.

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“Se depender da minha vontade pessoal, nós acabamos com as bets”, afirmou o presidente. Ele disse que o governo está discutindo o tema e preparando medidas para aumentar as dificuldades de operação das plataformas.

O presidente afirmou que o principal problema está no impacto das apostas sobre a renda das famílias. Segundo Lula, há pessoas comprometendo recursos destinados a despesas básicas para apostar.

“Não é possível você saber que um homem ou uma mulher estão — normalmente, o homem — gastando o dinheiro do leite do filho”, disse. Na sequência, citou gastos essenciais como manteiga e feijão para reforçar a crítica ao comportamento de pessoas endividadas pelas apostas.

Lula também reconheceu que havia, no passado, uma percepção de que determinados jogos poderiam ser apenas uma forma de diversão. Para ele, porém, o cenário mudou com a disseminação das plataformas digitais, que teriam ampliado o acesso e os riscos de dependência. “Tem gente que, da brincadeira, levou um vício, e um vício virou uma doença”, afirmou.

Novas medidas

O presidente disse que o governo está tratando o assunto com os ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Justiça. Segundo Lula, a intenção é avaliar medidas que permitam conter os efeitos das apostas sobre a população. “Estamos estudando com o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Justiça para que a gente tome uma atitude”, declarou.

Ao falar sobre o Congresso Nacional, Lula reconheceu a existência de parlamentares ligados ao setor de apostas. Ele afirmou, porém, que o governo terá de enfrentar a questão porque, em sua avaliação, a sociedade não pode ser desestruturada por um problema que pode ser regulado pelo poder público. “É uma briga que nós vamos ter que fazer, porque a sociedade não pode ser desestruturada por conta de uma coisa que a gente pode controlar”, disse.

Lula também mencionou o programa Desenrola, criado durante seu governo para renegociação de dívidas. Segundo ele, uma das medidas adotadas foi estabelecer que pessoas que ingressassem no programa deveriam permanecer um ano sem apostar.