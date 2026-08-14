Amazon e Facebook compram parte do Liverpool, da Inglaterra

O Liverpool oficializou nesta sexta-feira (14/8) a venda de uma participação minoritária do clube para um consórcio de investidores liderado por Amit Bhatia. O grupo reúne nomes de peso do setor empresarial e tecnológico, entre eles Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Eduardo Saverin, cofundador do Facebook.

A operação aconteceu por meio da 1892 Holdings, empresa que reúne investimentos de Bhatia, dos fundos da família Mittal, da K5 Sports e da EE Capital. Dessa forma, Bezos participa do negócio como principal investidor do fundo K5 Sports, enquanto Saverin entra por meio de sua empresa familiar.

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Além disso, a Fenway Sports Group (FSG), responsável pelo controle do Liverpool desde 2010, continuará como acionista majoritária. Portanto, a chegada dos novos investidores não altera o comando do clube, mas amplia sua estrutura financeira e empresarial.

Empresário é casado com filha de bilionário indiano

Bhatia lidera o consórcio e possui ligação com o futebol inglês. O empresário é genro do bilionário indiano Lakshmi Mittal e, até recentemente, também tinha participação no Queens Park Rangers, clube que disputa a Championship.

Segundo o Liverpool, a nova parceria busca fortalecer os planos de crescimento do clube a longo prazo. Assim, a diretoria pretende aproveitar a experiência dos novos investidores nas áreas de tecnologia, negócios e investimentos internacionais.

Mike Gordon, presidente da FSG, destacou que os novos parceiros compartilham a visão de longo prazo adotada pelo Liverpool. Além disso, o dirigente afirmou que a experiência do grupo pode complementar a estrutura já existente no clube.

A negociação também chama atenção pelo peso financeiro dos envolvidos. Jeff Bezos possui uma fortuna estimada em mais de 240 bilhões de euros, enquanto Eduardo Saverin acumula patrimônio próximo de 28 bilhões de euros. Dessa maneira, o Liverpool passa a contar com investidores de enorme capacidade financeira em sua estrutura acionária.